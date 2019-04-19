Я не сдамся и буду бороться за Украину: Порошенко ночью обратился к украинцам

Президент объяснил, почему мало общался с украинцами

Фото: Петр Порошенко / Twitter.

В ночь на 19 апреля президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с очередным видеообращением. Соответствующее видео появилось на странице Facebook главы государства.

"Я не сдаюсь и не сдамся, я буду бороться за Украину как Президент, как кандидат, как гражданин! Пять лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти пять лет. Понимаю, что мало с вами говорил – я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми способами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите! ", – говорится в видео.

Президент рассказал и о достижениях за эти пять лет, в частности, безвизе, независимой церкви, сильной армии. По его словам, Украина стала страной, привлекательной для инвестиций.

Отметим, с ночи на НСК "Олимпийский" начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.

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