Я уйду с поста президента, но останусь в политике: Порошенко прокомментировал результаты экзит-полов

Петр Порошенко признал, что стоит доверять предварительным данным голосования

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Петр Порошенко во время выступления в своем предвыборном штабе отметил, что результатам экзит-полов стоит доверять. И он должен позвонить оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравить его. Но на этом политическая борьба не заканчивается.

"Я покину пост президента, но остаюсь в политике", – заявил Порошенко.

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