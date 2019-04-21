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Я уйду с поста президента, но останусь в политике: Порошенко прокомментировал результаты экзит-полов

Сегодня, 20:28

Петр Порошенко признал, что стоит доверять предварительным данным голосования

Скриншот
Скриншот.

Петр Порошенко во время выступления в своем предвыборном штабе отметил, что результатам экзит-полов стоит доверять. И он должен позвонить оппоненту Владимиру Зеленскому и поздравить его. Но на этом политическая борьба не заканчивается.

"Я покину пост президента, но остаюсь в политике", – заявил Порошенко.

(Новость дополняется)

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Тег Порошенко, экзит-пол, Петр Порошенко, Выборы президента Украины 2019

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