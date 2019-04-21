Яценюк: Кто бы ни стал президентом, он должен найти в себе силы обратиться к сторонникам оппонента

До проведения парламентских выборов важным будет сотрудничество новоизбранного президента с действующим правительством и парламентом

С курса Украины на Европейский Союз, на НАТО, на национальную самоидентификацию никто не сойдет. А те, кто пробовал это сделать, тех сегодня в Украине нет и не будет, заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время общения с журналистами после голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля.

Об этом говорится на сайте "Народного фронта".

Как подчеркнул политик, нынешние выборы – уже третьи демократические выборы в Украине после Революции Достоинства: "Это является ярким свидетельством того, что Украина – действительно демократическое государство. Люди могут прийти, сделать выбор и их выбор будет честно посчитан".

"После избрания президента Украины, кто бы им ни стал, у него будет большая степень ответственности за будущее страны. Вызовы никуда не делись. Те проблемы, которые есть в Украине, были вчера и будут завтра. Только есть одна большая разница – из "вчера" надо сделать очень серьезные выводы. И следствием этих выводов должны быть быстрые качественные действия для успеха страны. Независимо от того, кто выиграет ", - сказал Яценюк.

Новоизбранный президент, подчеркнул лидер "Народного фронта", должен найти в себе силы обратиться и к тем избирателям, которые проголосовали за его оппонента, "и доказать, что должность главы украинского государства – это высокая ответственность, переживание за судьбу страны и конкретные действия для решения проблем каждого человека".

Фото: "Народный фронт"

После президентских выборов, напомнил он, в октябре этого года состоятся срочные парламентские выборы: "И это будет еще один чрезвычайно важный шаг не только к упрочению демократии, но и к тому, какая будет парламентская коалиция, каким будет правительство Украины, и как новая парламентская коалиция, новое правительство и новоизбранный президент, кто бы им ни был, будут двигать страну вперед ".

До проведения парламентских выборов важным будет сотрудничество новоизбранного президента с действующим правительством и парламентом: "После сегодняшнего праздника демократии завтра будет обыденность – тяжелая работа на благо украинского государства".

"Президент – это самая высокая должность в Украине, но правительство и парламент – отдельные от президента. И воля народа Украины будет отражена как на президентских, так и на парламентских выборах. Не президент принимает законы. Но он должен продемонстрировать свою повестку дня. Как президент, правительство и парламент будут вместе работать и вести страну к успеху ", – сказал он.

Президент, отметил Арсений Яценюк, – это "человек, который ведет нацию вперед, демонстрирует политическую волю: "Это человек, который умеет убеждать и доказывать, что его убеждения, его шаги, его решения правильны для страны. И еще надо уметь это доказать".

"Время дебатов завершилось. Мы теперь можем говорить только о национальных приоритетах. Я, к сожалению, не услышал конкретики о том, что делать следующие пять лет. И надеюсь, что после президентских выборов мы услышим очень четкие позиции новоизбранного президента страны, кто бы им ни был, какие конкретные шаги он будет делать в следующие 100 дней и 5 лет. Он должен достойно отработать – не на себя, а на украинское государство ", – сказал Яценюк.

Фото: "Народный фронт"

Отвечая на вопрос, какими должны быть главные цели президента, Арсений Яценюк подчеркнул, что они прописаны в Конституции. Президент отвечает за национальную безопасность, украинскую армию, баланс власти в стране, внешнюю политику: "Президент отвечает вообще за будущее Украины. Это визионер. Это человек, который является олицетворением украинского государства внутри страны и на мировой арене".

"Президент должен реализовывать Конституцию. А в Конституции четко указано, что наш курс – на Европейский Союз и на НАТО", – подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" отметил, что президент должен наконец завершить судебную реформу.

"Ключевое, что должен сделать новоизбранный президент – возвращение территорий Украины и освобождение Украины от российской военной агрессии. Это сложная задача для новоизбранного пезидента", - подчеркнул Яценюк.

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