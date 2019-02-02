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Яценюк: Обещания большинства кандидатов в президенты – это не популизм, а новый большевизм

Вчера, 17:25

Тезис «Власть - советам» закончился тем, что вся власть оказалась в руках диктатуры большевиков, напомнил лидер «Народного фронта»

Яценюк: Обещания большинства кандидатов в президенты – это не популизм, а новый большевизм Новости Тезис «Власть - советам» закончился тем, что вся власть оказалась в руках диктатуры большевиков, напомнил лидер «Народного фронта»

Практически ни один из кандидатов в президенты не прочел украинскую Конституцию и не осознает свою степень ответственности перед Украиной, заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на съезде партии в субботу, 2 февраля.

Он отметил, что сейчас в списке кандидатов в президенты уже десятки людей, сообщает пресс-служба политической силы.

"Кто эти люди? Что они умеют? Что они знают? А где они были в 2014 году, когда страна рушилась? Что они обещают?", – поинтересовался Яценюк, заметив, что обещания многих из них – "это даже не популизм, это новый большевизм".

Он напомнил, к чему привели такие обещания сто лет назад. "Тезис "Власть – советам" закончился тем, что вся власть была в руках одной большевистской партии и в стране был диктат. Тезис "Мир – народам" закончился войной, заговором Сталина-Гитлера, репрессиями, захватом территорий, уничтожением украинского политического класса и интеллигенции. Тезис "Земля – ​​крестьянам" закончился коллективизацией, уничтожением украинского хозяина и Голодомором", – напомнил Яценюк.

По его словам, эта историческая параллель сегодня имеет реальное отражение в украинской политической среде.

"Предлагаются простые решения: "Всем – все, завтра утром. Зарплаты, пенсии, рабочие места. Только выберите". Практически ни один из них (кандидатов в президенты) не прочел украинскую Конституцию и вообще не осознает свою степень ответственности перед Украиной и перед тем высоким постом, на который они идут", – подчеркнул Яценюк.

Он заметил, что в Конституции не написано, что президент занимается зарплатами, пенсиями, инновациями, инвестициями, экономикой, бюджетом. Лидер "Народного фронта" подчеркнул: "Они врут. Они безответственно врут украинскому народу".

В то же время команда "Народного фронта", подчеркнул он, не обещала, а делала: "На трибуне парламента я несколько раз говорил, что ничего не обещаю ни сегодня, ни завтра. Все, что в силах нашей команды, мы сделаем. Это была титаническая работа. История ее оценит и уже начала оценивать".

Напомним, на партийном съезде Яценюк заявил, что "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства. По его словам, перед новым Кабмином будут стоять не менее масштабные задачи, нежели перед нынешним.

 

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Тег яценюк, народный фронт, выборы-2019, Выборы президента Украины 2019

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