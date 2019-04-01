Явка 100% и выборы за час: как проголосовали украинцы на антарктической станции

В Киев была отправлена ​​скан-копия протокола по результатам голосования

Фото: Pixabay

Явка 100% и выборы за час: как проголосовали украинцы на антарктической станции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/17e/8d8/5ca17e8d8502a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/17e/8d8/5ca17e8d8502a.jpg 2019-04-01T06:05:00+03:00 Новости В Киев была отправлена ​​скан-копия протокола по результатам голосования

Украинцы отдали свои голоса на выборах президента Украины на отдаленном участке - на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.

Голосование состоялось 31 марта и закончилось за час.

В голосовании на станции "Академик Вернадский" участники украинской антарктической экспедиции и члены сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции. Явка избирателей составила 100%.

Скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена ​​в Центральную избирательную комиссию. Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019.

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала фотографию страницы с результатами голосования в Антарктиде. Больше всего голосов набрал действующий Президент Петр Порошенко – 19.

Третьим стал Анатолий Гриценко, которого поддержали 165 избирателей (16,04%). Игорь Смешко с 84 голосами (8,16%) стал четвертым по Руслан Кошулинский голоса отдали 48 избирателей (4,67%). Юлия Тимошенко среди украинских во Франции была шестой – 42 голоса (4,08%).

Отметим, что заграничный участок в Австралии первым закончил голосование на президентских выборах. Там в список были включены 1737 человек, а бюллетени получили 125 человек, что составило явку всего 7,2%.

В отличие от "австралийских украинцев", в Польше наши соотечественники были намного активнее. У посольства Украины в Варшаве собралась большая очередь, при этом никаких инцидентов зафиксировано не было.

Голосование проходит и в Бельгии – там оно началось вовремя, в 8:00 по местному времени, однако с утра наши соотечественники не особо спешили отдать свои голоса. Первым свой голос за одного из кандидатов отдал водитель дипмиссии.

Также совсем недавно голосование началось и в США.

Во второй тур президентских выборов проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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