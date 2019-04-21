Явка избирателей на выборах превысила 60% – данные ЦИК
Центризбирком обрабатывает данные с избирательных округов
Явка избирателей во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 20:00 превысила 60%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Так, в Украине до закрытия участников проголосовали 62,83% избирателей на 21 из 199 территориальных избирательных округах.
Подробная информация по всем регионам ЦИК не доступна, нынешние данные являются предварительными.
Напомним, уже стали известны предварительные результаты экзит-полов. С существенным отрывом лидирует Владимир Зеленский. Так, голоса избирателей разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73,2%;
- Петр Порошенко – 25,3%;
- испортили бюллетень – 1,5%.
Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. Окончательный результат экзит-полов будет опубликован в 22:00. При этом Петр Порошенко уже заявил, что готов поздравить Владимира Зеленского с победой.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Явка избирателей на выборах превысила 60% – данные ЦИК". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чернигове на участке проголосовал старейший избиратель
Михаил Едомаха, которому исполнилось 99 лет, отказался от голосования на дому
Я останусь в политике: Порошенко прокомментировал результаты экзит-полов
Петр Порошенко отметил, что предварительным данным голосования стоит доверять