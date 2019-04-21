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Явка избирателей на выборах превысила 60% – данные ЦИК

Сегодня, 20:42

Центризбирком обрабатывает данные с избирательных округов

Фото: AFP

Явка избирателей во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 20:00 превысила 60%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, в Украине до закрытия участников проголосовали 62,83% избирателей на 21 из 199 территориальных избирательных округах.

Подробная информация по всем регионам ЦИК не доступна, нынешние данные являются предварительными.

Напомним, уже стали известны предварительные результаты экзит-полов. С существенным отрывом лидирует Владимир Зеленский. Так, голоса избирателей разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73,2%;
  • Петр Порошенко – 25,3%;
  • испортили бюллетень – 1,5%.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. Окончательный результат экзит-полов будет опубликован в 22:00. При этом Петр Порошенко уже заявил, что готов поздравить Владимира Зеленского с победой.

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Тег выборы, ЦИК, явка , выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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