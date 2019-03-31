Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5% – ЦИК

Центризберком включил в реестр избирателей на выборах президента 26,6 млн человек

Фото: AFP

Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5% – ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/07e/437/5ca07e437b3f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/07e/437/5ca07e437b3f6.jpg 2019-03-31T11:46:00+03:00 Новости Центризберком включил в реестр избирателей на выборах президента 26,6 млн человек

Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Также сообщается, что ЦИК включил в реестр избирателей на выборах президента страны 26,6 млн человек.

"Идет голосование. За моей спиной информация о фактический ситуации по количеству избирателей на момент начала голосования. Оно составляет 26 млн 614 тысяч 979 избирателей", – сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Глава ЦИК заверила, что Центризбирком не допустит нарушений во время голосования. "Мы (ЦИК) сделаем все возможное, чтобы выборы президента Украины прошли без нарушений. ЦИК будет своевременно реагировать на все нарушения", – сказала она.

Отметим, ЦИК будет работать без перерыва, пока не подсчитает все голоса.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все подробности в выборах президента Украины и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5% – ЦИК". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.