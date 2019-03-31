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Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5% – ЦИК

Сегодня, 11:46

Центризберком включил в реестр избирателей на выборах президента 26,6 млн человек

Фото: AFP
Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5% – ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/07e/437/5ca07e437b3f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/07e/437/5ca07e437b3f6.jpg Новости Центризберком включил в реестр избирателей на выборах президента 26,6 млн человек

Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Также сообщается, что ЦИК включил в реестр избирателей на выборах президента страны 26,6 млн человек.

"Идет голосование. За моей спиной информация о фактический ситуации по количеству избирателей на момент начала голосования. Оно составляет 26 млн 614 тысяч 979 избирателей", – сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Глава ЦИК заверила, что Центризбирком не допустит нарушений во время голосования. "Мы (ЦИК) сделаем все возможное, чтобы выборы президента Украины прошли без нарушений. ЦИК будет своевременно реагировать на все нарушения", – сказала она.

Отметим, ЦИК будет работать без перерыва, пока не подсчитает все голоса.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все подробности в выборах президента Украины и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, ЦИК, явка , выборы 2019

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Источник:

ТАСС

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