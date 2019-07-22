За границей завершилось голосование на выборах в Раду
Последний зарубежный участок завершил работу в 6:00 по киевскому времени
В 20:00 21 июля – 6:00 22 июля по Киеву – завершилось голосование на выборах в Верховную Раду на последнем зарубежном избирательном участке – в американском городе Сан-Франциско (Калифорния).
Ранее о том, что голосование завершится в 6:00 22 июля, сообщала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.
"Следует отметить, что процесс голосования в заграничном избирательном округе завершится в 06:00 утра 22 июля на избирательном участке в Генконсульстве Украины в Сан-Франциско, США", – сказала она.
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Отмечается также, что несколькими часами ранее завершилось голосование на заграничном избирательном участке №900089 в Вашингтоне.
Напомним, по результатам обработки 90.19% протоколов на всех зарубежных участках партия "Слуга народа" набирает 29,34% голосов избирателей за рубежом, "Европейская солидарность" – 28,78%.Далее следует "Голос" – 18,82%, потом — партия Шария с показателем 4,67%.
Также мы писали, если официальные результаты выборов совпадут с данными экзит-пола, то государственное финансирование могут получить 11 партий, которые залучили более 2% голосов .
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