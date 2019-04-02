За кого голосовали украинцы из разных областей: во Львовской за Порошенко, а в Донецкой – за Зеленского

Наблюдатели хвалят за честность, а эксперты говорят о борьбе компроматов перед вторым туром

Фото: AFP

За кого голосовали украинцы из разных областей: во Львовской за Порошенко, а в Донецкой – за Зеленского Ирина Крикуненко , Илья Требор , Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/265/1be/5ca2651be9069.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/265/1be/5ca2651be9069.jpg 2019-04-02T07:36:00+03:00 Новости Наблюдатели хвалят за честность, а эксперты говорят о борьбе компроматов перед вторым туром

Украину ждет второй тур президентских выборов — ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Состоится он 21 апреля, а борьба развернется между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. В то же время наблюдатели отмечают, что нарушений на этих выборах меньше, чем на прошлых. "Сегодня" подбили промежуточные результаты голосования (итоги первого тура должны объявить максимум до 10 апреля) и выяснили, с чем продолжат гонку финалисты.

Подсчет

На момент сдачи номера Центризбирком обработал 97,75% всех протоколов — Зеленский вырвался на первое место с 30,26%, а Порошенко стал вторым с 15,92%. Испорченными оказались чуть больше 1% бюллетеней.

"Очевидно, будет второй тур. Поэтому перед ЦИК сейчас стоит амбициозная задача, ввиду очень короткого временного промежутка между подведением окончательных результатов и подписанием протокола о назначении повторного голосования на 21 апреля", — подчеркнула глава ведомства Татьяна Слипачук.

В целом по стране явка составила 62,8%, а лидерами стали Львовская (68,91%) и Волынская (68,4%) области, а также Киев (68,05%). Для сравнения, на президентских выборах 2014-го явка была меньше 60%. По словам Слипачук в день голосования, а также в ночь после системных нарушений не было. В гражданской сети "Опора" добавили: на этих выборах нарушений было даже меньше, чем на предыдущих. Координатор сети Ольга Айвазовская рассказала, что, например, процедурные нарушения фиксировались на 16% участков, тогда как в 2014-м это было на 20%. Не допускали наблюдателей на утренние заседания комиссий на 0,5% участков, а в 2014 — почти на 5%. В Комитете избирателей Украины также отметили, что нарушения не носили системный характер и не могли существенно повлиять на результаты голосования. Кроме того, по словам главы КИУ Алексея Кошеля, значительное количество проблем было связано с неправильной трактовкой или незнанием действующего законодательства со стороны членов избирательных комиссий. Глава Канадской миссии наблюдателей CANADEM Ллойд Аксуорти назвал выборы свободными и честными, добавив, что явки в 63% хотели бы достичь многие развитые демократии мира.

Фото: Сегодня

Виды на второй тур

Эксперты прогнозируют информационно насыщенный и сложный второй тур. Кандидаты поборются за избирателей тех, кто выбыл из гонки, а будут ли дебаты, несмотря на формальное согласие сторон, пока непонятно.

Политолог Руслан Бортник отмечает, что это будут уже совсем другие выборы:

"Нас ждет борьба антирейтингов и, соответственно, каждому кандидату нужно выглядеть менее "страшным", чем оппонент. Кандидатам нужно доказать избирателю искренность, готовность признавать ошибки и действиями показывать, что выводы из них сделаны. Напомню, минимум половина голосующих будут не избирателями Порошенко или Зеленского. Они придут от их оппонентов и голосовать будут от противного".

Политаналитик Тарас Березовец считает, что задача у штаба Зеленского проста.

"Он будет появляться в формате своего шоу, записывать обращения в соцсетях, как это было и в первом туре. Он просто подберет частично голоса Тимошенко, частично Гриценко и еще нескольких кандидатов. У действующего президента задача сложнее. Во-первых, ему необходимо заручиться поддержкой кандидатов, которые выбыли из гонки и перестать критиковать избирателей других кандидатов. В любом случае, все еще не решено. У Порошенко есть серьезные шансы на победу", — отмечает эксперт.

По мнению политолога Владимира Фесенко, чтобы ко второму туру расширить электорат и минимизировать риски, кандидатам нужно выбрать не те стратегии и тактики, которые они использовали до этого.

"Легче будет Зеленскому. Его главная задача — максимально мобилизовать всех, кто против Порошенко, и по факту превратить второй тур выборов в референдум против него. Даже если Зеленский не получит поддержки со стороны оппозиционных лидеров, ему нужно призвать прийти голосовать противников Порошенко. А вот Петру Порошенко будет сложнее. Он может сыграть на контрасте со вторым кандидатом, демонстрируя, что он опытный, компетентный, уже добился определенных результатов. А еще озвучить мысль о том, что главнокомандующего "не меняют на переправе". Для этого могут использоваться дебаты. Команда Порошенко попытается показать контраст именно на них", — резюмирует эксперт.

Три недели: протесты и пиар

По мнению Фесенко, следующие три недели стороны будут использовать друг против друга негатив.

"Но основная масса черного пиара будет против Зеленского, хотя компроматы против Порошенко тоже будут на виду. Как минимум темы коррупции, расследования. Могут быть и митинги. Юлия Тимошенко попробует так оспорить результаты первого тура, чтобы показать, что у нее украли победу, но большого значения акции вряд ли будут иметь. Большинство людей не пойдут на уличный Майдан", — говорит политолог.

Политэксперт Евгений Магда также сомневается, что массовые протестные акции будут:

"Думаю, что борьба между финалистами в каком-то смысле начнется сначала. Будет ли компромат? Извините, но это уже обычная практика в нашей стране. Если я скажу, что да, то, к сожалению, я не ошибусь. Просто теперь все будет вращаться вокруг двоих претендентов, и тому же Зеленскому будет все сложнее оставаться в образе "прекрасное далеко".

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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АВТОРЫ: Ирина Крикуненко , Илья Требор , Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.