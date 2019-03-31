За время голосования в полицию поступило 1927 сообщений о нарушениях
Во время выборов президента Украины в полицию поступило почти две тысячи сообщений о нарушениях
К моменту закрытия избирательных участков в 20:00 сотрудники Национальной полиции получили 1927 сообщений о нарушениях избирательного процесса во время выборов президента Украины.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, большинство заявлений касалось незаконной агитации и фотографирования бюллетеней.
Так, сообщения касались таких нарушений:
- незаконной агитации – 129 сообщений;
- фотографирования бюллетеней – 112;
- подкуп избирателей – 43;
- повреждением бюллетеня – 32;
- ложные сообщения о минировании – 18;
- попытка выноса бюллетеня с участка 11.
По указанным фактам стражи порядка открыли 31 уголовное производство и составили 18 административных протоколов.
Напомним, что по состоянию на 18:00 сообщалось о 1612 жалобах, поступивших на нарушение избирательного законодательства.
Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии заверили, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдались, но они были классическими для голосования.
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