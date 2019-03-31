За время голосования в полицию поступило 1927 сообщений о нарушениях

Во время выборов президента Украины в полицию поступило почти две тысячи сообщений о нарушениях

Фото: МВД Украины / Facebook.

За время голосования в полицию поступило 1927 сообщений о нарушениях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0dc/0ad/5ca0dc0ad1197.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0dc/0ad/5ca0dc0ad1197.jpg 2019-03-31T21:26:00+03:00 Новости Во время выборов президента Украины в полицию поступило почти две тысячи сообщений о нарушениях

К моменту закрытия избирательных участков в 20:00 сотрудники Национальной полиции получили 1927 сообщений о нарушениях избирательного процесса во время выборов президента Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, большинство заявлений касалось незаконной агитации и фотографирования бюллетеней.

Так, сообщения касались таких нарушений:

- незаконной агитации – 129 сообщений;

- фотографирования бюллетеней – 112;

- подкуп избирателей – 43;

- повреждением бюллетеня – 32;

- ложные сообщения о минировании – 18;

- попытка выноса бюллетеня с участка 11.

По указанным фактам стражи порядка открыли 31 уголовное производство и составили 18 административных протоколов.

Напомним, что по состоянию на 18:00 сообщалось о 1612 жалобах, поступивших на нарушение избирательного законодательства.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии заверили, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдались, но они были классическими для голосования.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента Украины, смотрите видео- и фото отчеты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " За время голосования в полицию поступило 1927 сообщений о нарушениях". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.