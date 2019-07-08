За выборами в Раду будут наблюдать 480 иностранных представителей

8 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 45 наблюдателей

Фото: AFP

Количество наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в Украине от иностранных государств и международных организаций стремительно растет.

Так, на заседании 8 июля под председательством Татьяны Слипачук Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 12 наблюдателей от Германии (пока что самое большое количество от одного государства) и 33 – от Всемирного конгресса украинцев.

"Таким образом, по состоянию на 8 июля Комиссия зарегистрировала 481 официального наблюдателя на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно: от 4 иностранных государств – 23 официальных наблюдателя, от 10 международных организаций – 458 официальных наблюдателей", – сообщили в пресс-службе ЦИК 8 июля.

Напомним, в пятницу, 5 июля, в Центризбиркоме сообщили о регистрации 425 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на досрочных выборах в Раду.

Как мы уже писали, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что новым премьером станет действующий глава правительства Владимир Гройсман, который ранее подтвердил, что тоже не против остаться премьер-министром.

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