За выборами в Раду будут наблюдать 480 иностранных представителей
8 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 45 наблюдателей
Количество наблюдателей на внеочередных парламентских выборах в Украине от иностранных государств и международных организаций стремительно растет.
Так, на заседании 8 июля под председательством Татьяны Слипачук Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 12 наблюдателей от Германии (пока что самое большое количество от одного государства) и 33 – от Всемирного конгресса украинцев.
"Таким образом, по состоянию на 8 июля Комиссия зарегистрировала 481 официального наблюдателя на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно: от 4 иностранных государств – 23 официальных наблюдателя, от 10 международных организаций – 458 официальных наблюдателей", – сообщили в пресс-службе ЦИК 8 июля.
Напомним, в пятницу, 5 июля, в Центризбиркоме сообщили о регистрации 425 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на досрочных выборах в Раду.
Как мы уже писали, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что новым премьером станет действующий глава правительства Владимир Гройсман, который ранее подтвердил, что тоже не против остаться премьер-министром.
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