Задай вопрос Порошенко и Зеленскому: в сети запустили флешмоб перед дебатами

Интересные вопросы могут попасть в эфир во время трансляции дебатов между кандидатами

Фото: Сегодня

Накануне президентских дебатов в социальных сетях запустили флешмоб с хэштегом #Єпитання. Пользователям сети предлагается задать вопрос кандидатам в президенты.

Согласно условиям флешмоба, пользователям нужно лишь записать 15-секундный ролик со своим вопросом и разместить в Facebook, Instagram или Twitter и приписать #Єпитання. Интересные вопросы могут попасть в эфир во время трансляции дебатов.

Маєте запитання до обох кандидатів, відповідь на яке вважаєте найважливішим для майбутнього президента, запишіть його на відео (10-15 секунд) і розмістіть на своїй сторінці в Facebook, Instagram або Twitter з хештегом #Єпитання.



Перші запитання – від історика Ярослава Грицака. pic.twitter.com/C3sdZNRc2b — ЧЕСНО (@chesno_movement) 11 апреля 2019 г.

Однако украинцы не только снимали свой вопрос на видео, но и просто оставляли свои посты с вопросами. Так, например, ветеран АТО Леонид Остальцев спросил у Порошенко и Зеленского, когда украинцы будут избирать депутатов по открытым спискам.

Ресторатор Дмитрий Борисов поинтересовался, "когда президент будет привлекать иностранных туристов в гастрономическую столицу мира – Киев".

Продовжуємо наш флешмоб #єпитання. "Коли президент буде залучати іноземних туристів до українських міст?", — цікавиться ресторатор Дмитро Борисов. А яке запитання до кандидатів є у тебе? pic.twitter.com/UwkCohtJ2q — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 11 апреля 2019 г.





А пока украинцы записывают вопросы, кандидаты никак не могут определиться то с местом дебатов, то с датой, то уже с форматом. Так, закон "О выборах президента Украины" говорит, что президентские дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. Но все же Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

В то же время у Зеленского сделали Порошенко новое предложение по дебатам. Кандидаты в президенты в день дебатов могут оказаться в разных местах, поэтому предложен выход из ситуации.

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