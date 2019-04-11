Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Задай вопрос Порошенко и Зеленскому: в сети запустили флешмоб перед дебатами

Сегодня, 12:53

Интересные вопросы могут попасть в эфир во время трансляции дебатов между кандидатами

Фото: Сегодня

Накануне президентских дебатов в социальных сетях запустили флешмоб с хэштегом #Єпитання. Пользователям сети предлагается задать вопрос кандидатам в президенты.

Согласно условиям флешмоба, пользователям нужно лишь записать 15-секундный ролик со своим вопросом и разместить в Facebook, Instagram или Twitter и приписать #Єпитання. Интересные вопросы могут попасть в эфир во время трансляции дебатов.

Однако украинцы не только снимали свой вопрос на видео, но и просто оставляли свои посты с вопросами. Так, например, ветеран АТО Леонид Остальцев спросил у Порошенко и Зеленского, когда украинцы будут избирать депутатов по открытым спискам.

Ресторатор Дмитрий Борисов поинтересовался, "когда президент будет привлекать иностранных туристов в гастрономическую столицу мира – Киев".


А пока украинцы записывают вопросы, кандидаты никак не могут определиться то с местом дебатов, то с датой, то уже с форматом. Так, закон "О выборах президента Украины" говорит, что президентские дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. Но все же Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.


В то же время у Зеленского сделали Порошенко новое предложение по дебатам. Кандидаты в президенты в день дебатов могут оказаться в разных местах, поэтому предложен выход из ситуации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, вопрос, флешмоб

Вы сейчас просматриваете новость " Задай вопрос Порошенко и Зеленскому: в сети запустили флешмоб перед дебатами". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео

Сегодня, 12:50

Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты

Порошенко придет на дебаты: стали известны две даты

Вчера, 15:05

В штабе действующего президента утверждают, что сначала он посетит встречу на "Олимпийском", а потом – на "Общественном"

Никаких рогаток на "Олимпийском": что нельзя зрителям проносить на президентские дебаты

Вчера, 10:56

В МВД очертили перечень запрещенных предметов "болельщиков", которые нельзя будет взять на стадион, если там состоятся дебаты

Украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение

9 апреля, 21:24

Люди сомневаются, что кандидаты смогут проявить себя по-новому

В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала повседневный образ

Как стирать пуховик в стиральной машине

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Украинские застройщики отказываются от смарт-квартир

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Переселенцы о причинах возвращения на оккупированные территории

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию