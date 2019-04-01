Задекларированными доходами Порошенко обеспечивает прозрачное финансирование кампании, оплатив все налоги – спикер штаба

Порошенко продемонстрировал прозрачное финансирование кампании собственными средствами

Фото: Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS.

Задекларированными доходами Порошенко обеспечивает прозрачное финансирование кампании, оплатив все налоги – спикер штаба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/10d/718/5ca10d718f5c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/10d/718/5ca10d718f5c8.jpg 2019-04-01T23:04:48+03:00 Новости Порошенко продемонстрировал прозрачное финансирование кампании собственными средствами

Доходы, которые Петр Порошенко задекларировал за 2018, свидетельствуют о его тщательной подготовке к прозрачному финансированию избирательной кампании на выборах президента Украины 2019. Избирательную кампанию Петр Порошенко обеспечил свой счет. Об этом заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

"От перестановки слагаемых сумма, как известно, не меняется, – напомнил он известное арифметическое правило. – В этом случае речь идет не о мифическом обогащении, а о пересчете средств от юридических лиц, конечным бенефициаром которых является Порошенко, на его счета как физического лица. Кроме того, что эти средства уже ранее облагались у юридических лиц, Порошенко дополнительно как физическое лицо платит налог на доходы и военный сбор. Так, общая сумма дохода, которую Порошенко задекларировал, составляет один миллиард 520 млн гривен. Поскольку более трех лет он не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых является, указанная сумма является доходом за все это время.

Миллиард 105 млн гривен, которые поступили от Rotshschild Trust (Schweiz) AG, еще раз подтверждают, что передача "Рошен" в доверительную собственность и реальное отстранение Порошенко от влияния на корпорацию – свершившийся факт. По этой статье дохода до 1 августа, согласно закону, Порошенко оплатит около 115 млн грн налога и военного сбора.

Порошенко также задекларировал почти 400 млн гривен дивидендов, которые в прошлом году насчитал ему фонд "Прайм Эссетс Капитал". И хотя пока он получил меньше половины указанного, в бюджет уже уплачено 42 миллиона налогов со всей начисленной к уплате суммы".

Дивиденды, по словам Медведева, по состоянию на конец года аккумулировались на счетах Петра Порошенко в Международном инвестиционном банке, а впоследствии использовались для пополнения его избирательного фонда. В первом туре – на общую сумму 453 миллиона гривен. Они станут налогооблагаемым источником прозрачного и честного финансирования кампании и во втором туре. Из этих же источников еще до начала избирательного процесса Порошенко потратил значительные суммы на информационное противодействие российской пропаганде в рамках общенациональной кампании "Армия. Язык. Вера".

"Поэтому, в отличие от большинства кандидатов, которые прячут своих реальных спонсоров-олигархов за мертвыми душами и подставными лицами, Порошенко продемонстрировал прозрачное финансирование кампании собственными средствами, из которых к тому же оплачены все причитающиеся налоги. А победой на выборах будет обязан только избирателям, народу Украины, а не теневым жертвователям.

В целом сумма налогов и военного сбора на доходы Порошенко в 2018 году составляет 163 млн гривен. Кроме того, за пять лет Петр Порошенко, Фонд Петра Порошенко и компании, конечным бенефициаром которых он является, направили на благотворительность до полутора миллиардов гривен, в основном – на нужды армии", – отметил Медведев.

Напомним, согласно официальным данным ЦИК, Петр Порошенко набирает достаточно голосов, чтобы пройти во второй тур выборов.

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