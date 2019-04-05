Замглавы ЦИК: Кандидат в президенты не должен "хорошо" владеть украинским языком

Кандидаты подавали заявки на пост президента на украинском языке

Фото: Getty Images

Замглавы ЦИК: Кандидат в президенты не должен "хорошо" владеть украинским языком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg 2019-04-05T14:01:11+03:00 Новости Кандидаты подавали заявки на пост президента на украинском языке

Закон Украины "О выборах президента" не предусматривает, что кандидаты на пост главы государства должны "хорошо" владеть украинским языком, а указывает как необходимое требование к ним – владение государственным языком. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Украины Евгений Радченко на брифинге в пятницу, 5 апреля, отвечая на вопрос о том, каким образом проверяется уровень владение кандидатом в президенты Украины государственным языком.

"Законом не предусмотрено, что кандидат "хорошо" владеет украинским языком. Конституция предусматривает обязательное владение (украинским языком - ред.)", – пояснил Радченко.

Он подчеркнул, что никаким законом не предусмотрены какие-либо экзамены или другие процедуры для определения того, владеет ли кандидат государственным языком "надлежащим образом" или "хорошо".

Кроме того, Радченко отметил, что документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке, и ЦИК принимала это во внимание.

А пока страна в преддверии второго тура президентских выборов готовится к дебатам действующего главы государства Петра Порошенко и одного из лидеров первого тура Владимира Зеленского, сайт "Сегодня" решил напомнить о правах и обязанностях первого лица страны – президента Украины.

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