Зеленский или Порошенко: в Еврокомиссии сделали заявление по выборам
Высокопоставленная представительница Еврокомиссии заверила, что сотрудничество с Украиной продолжится
Кто бы ни победил во втором туре президентских выборов в Украине – Владимир Зеленский либо Петр Порошенко, – Еврокомиссия готова с ним сотрудничать.
Такое заявление 5 апреля сделала заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова.
"Неважно будет Зеленский или Порошенко — мы будем работать", — цитирует ее "Общественное ТВ".
Вероятный второй срок для действующего президента Матернова назвала новым фактором для общества, а также отметила, что с Зеленским политическая сфера незнакома, поэтому "особенно должен быть услышан и поддержан голос украинского гражданского общества".
Напомним, что результаты первого тура выборов 2019 планируют объявить уже 7 апреля. В частности, в Центральной избирательной комиссии надеются сделать все необходимые процедуры в течение субботы для того, чтобы в воскресенье объявить результаты выборов.
Как мы уже писали, ЦИК принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.
Как мы писали ранее, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
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