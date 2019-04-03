Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия
Владимир Зеленский обратился к Петру Порошенко и назвал свои условия проведения дебатов на НСК "Олимпийский"
Один из лидеров президентских выборов 2019 Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко и согласился участвовать в дебатах. Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facеbook.
"Я принимаю вызов и не собираюсь прятаться. Но у меня есть условия. Я требую, чтобы дебаты прошли на НСК "Олимпийский" при живом участии зрителей. Все без исключения телеканалы и журналисты должны присутствовать на теледебатах. А все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", – сказал Владимир Зеленский.
Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал обращение к своим соратникам и всем украинцам, которые проголосовали за него. Зеленский, обратился к украинцам сразу после официального закрытия голосования и публикации предварительных экзитполов.
Как уже сообщалось, главные претенденты на президентское кресло – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – сворачивают пресс-центры своих штабов и начинают борьбу за второй тур.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Закон о дебатах принять не успеют: в Раде назвали причину
В парламенте зарегистрирован законопроект, которым хотят обязать кандидатов в президенты участвовать в теледебатах перед вторым туром выборов