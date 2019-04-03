Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия

Владимир Зеленский обратился к Петру Порошенко и назвал свои условия проведения дебатов на НСК "Олимпийский"

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4dc/e48/5ca4dce488e36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4dc/e48/5ca4dce488e36.jpg 2019-04-03T19:19:00+03:00 Новости Владимир Зеленский обратился к Петру Порошенко и назвал свои условия проведения дебатов на НСК «Олимпийский»

Один из лидеров президентских выборов 2019 Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко и согласился участвовать в дебатах. Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facеbook.

"Я принимаю вызов и не собираюсь прятаться. Но у меня есть условия. Я требую, чтобы дебаты прошли на НСК "Олимпийский" при живом участии зрителей. Все без исключения телеканалы и журналисты должны присутствовать на теледебатах. А все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после обнародования предварительных результатов экзит-полов.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал обращение к своим соратникам и всем украинцам, которые проголосовали за него. Зеленский, обратился к украинцам сразу после официального закрытия голосования и публикации предварительных экзитполов.

Как уже сообщалось, главные претенденты на президентское кресло – Владимир Зеленский и Петр Порошенко – сворачивают пресс-центры своих штабов и начинают борьбу за второй тур.

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