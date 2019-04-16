Зеленский вынуждает нас нарушить закон – штаб Порошенко
У действующего президента напомнили о том, что участие в дебатах в эфире "Общественного" телевидения – требование закона
В вопросе дебатов перед вторым туром президентских выборов кандидат и действующий глава государства Петра Порошенко будет непременно соблюдать закон и требует у их организаторов создать для этого все условия.
Об этом 16 апреля заявил спикер его избирательного штаба Олег Медведев.
"Мы считаем, что и Общественное телевидение, и Центральная избирательная комиссия … должны отреагировать… на сложившуюся ситуацию и удовлетворить общественный запрос на проведение дебатов и создать такие условия, чтобы, по крайней мере, тот кандидат, для которого соблюдение закона является принципиально важным, не оказывался перед выбором, пойти ли на дебаты с Зеленским на стадион или нарушать закон", – сказал он.
По словам Медведева, штаб Порошенко сделает все, чтобы дебаты состоялись "при любых погодных условиях".
Отметив, что избирателям неизвестна личная позиция оппонента Порошенко, шоумена Владимира Зеленского, по ключевым общественно-политическим вопросам, он добавил: "страна ЗЕландия сегодня – это terra incognita".
Медведев заверил в том, что, если Порошенко окажется в таких условиях, при которых он не сможет не прийти на Общественное телевидение, он "в первую очередь поедет на Общественное, поскольку это является требованием закона, а все остальное – это факультатив".
"Мы будем делать все, чтобы президент мог … быть там, где требует закон, и в то же время мы делаем все для того, чтобы общество получило полноценные дебаты двух кандидатов", – глава президентского штаба.
В то же время, ЦИК решила провести теледебаты с 20:00 до 21:00, поэтому не позже, чем в 19:30, кандидаты должны прибыть на телеканал для жеребьевки. На этом фоне, назначая время встречи на НСК "Олимпийский" на 19:00 команда Зеленского сознательно ставит Порошенко в положение, в котором для участия в переговорах президент "должен нарушать закон", добавил Медведев.
Спикер штаба резюмировал: "Мы так понимаем, что на Общественном телевидении в любом случае Порошенко будет один".
Напомним, ранее Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому перенести время дебатов на НСК "Олимпийский", предложив ему компромиссный вариант.
Все подробности о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины читайте в сборном материале сайта "Сегодня".
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