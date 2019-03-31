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"Злые, как собаки". Под Киевом люди уходят с участков из-за очередей

Сегодня, 13:55

В Броварах наблюдаются большие очереди, а в Бородянке голосование проходит без заминок

Фото: Любовь Величко/Facebook
Фото: Любовь Величко/Facebook.
"Злые, как собаки". Под Киевом люди уходят с участков из-за очередей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/09b/741/5ca09b74150c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/09b/741/5ca09b74150c9.jpg Новости В Броварах наблюдаются большие очереди, а в Бородянке голосование проходит без заминок

На выборах президента в Броварах на одном из избирательных участков наблюдаются очереди, сообщила на своей странице Facebook одни из жительниц города Любовь Величко.

"На нашем участке в Броварах – аншлаг. Образовалась такая затяжная очередь, что моя соседка, простояв в очереди 40 минут, не выдержала и пошла домой. Злая, как собака. Слышала, что в Киеве такая же ситуация – люди уходят, не дождавшись очереди", – написала Величко.

Совершенно другая ситуация, как передает корреспондент "Сегодня", – на избирательном участке в Бородянке, районном центре Киевской области. Там около полудня никаких очередей не наблюдалось. Бюллетени выдавались быстро и без заминок. Стоит отметить, что на избирательном участке и в непосредственной близости от него находились, в основном, люди старшего возраста: около 70% – женщины от 50 лет, и еще приблизительно 30% – избиратели в возрасте от 30 лет и выше. Молодежи, которая бы пришла голосовать, не наблюдалось.

Ранее мы сообщали, где активнее всего голосуют киевляне, а также какая явка избирателей зафиксирована ЦИК в Киевской области.

Также мы писали, что в Киеве наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали фотографирование бюллетеней на участках. Один из избирателей заверяет, что делал это "на память".

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Смотрите, как изготавливались бюллетени для президентских выборов: 

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Тег выборы, бровары, бородянка, голосование, киевская область, выборы президента, выборы 2019

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Сегодня

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