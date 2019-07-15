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Партия Гройсмана проходит в Раду: последние данные соцопросов

15 июля, 11:07

За неделю до выборов электоральные настроения украинцев несколько изменились

Фото: Кабинет министров Украины

Электоральные ожидания украинцев от внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, согласно опросу, проведенному Центром социальных экспертиз Института социологии, показали, что в новый парламент проходит партия "Европейская стратегия Гройсмана". По данным опроса, партия преодолевает 5% барьер.

Так, согласно исследованию, за неделю до выборов из тех украинцев, кто планирует голосовать и уже определился со своим выбором, за партию "Слуга народа" отдали бы свои голоса 39,0%, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12 ,1%, партию "Европейская Солидарность" – 7,9%, партию "Голос" – 7,4%, ВО "Батькивщина" – 7,3%, партию "Украинская Стратегия Гройсмана" – 5,1%.

Также определился и рейтинг потенциальных кандидатов на пост следующего премьер-министра Украины. В частности Владимир Гройсман имеет все шансы снова возглавить Кабмин.

Среди всех возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины наибольший рейтинг имеют два основных претендента: Юрий Бойко – 13,2% и действующий председатель правительства Владимир Гройсман – 12,7%. Разница в рейтингах этих кандидатов незначительна и находится в пределах статистической погрешности выборки.

Исследования проводились методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.

Выборка: всего было опрошено 1800 респондентов во всех регионах и областях Украины, в частности, в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Результаты являются репрезентативными на уровне страны в целом, по таким показателям как возраст (18 лет), пол, регион проживания и тип поселения (город /село).

Статистическая погрешность выборки: не более 2,6%. Сроки проведения исследования: 05-10 июля 2019.

Напомним, глава правительства Владимир Гройсман недавно заявлял, что собирается снова стать премьер-министром после выборов. Премьер приезжал в Полтавскую область проверить ремонт важной дороги и поделился планами на будущее.

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Тег рейтинг, партия, соцопрос, Владимир Гройсман, выборы в парламент , выборы 2019, Украинская стратегия

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Источник:

Интерфакс-Украина

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