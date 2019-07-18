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Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани

18 июля, 14:30

Электоральные настроения украинцев несколько изменились

Фото: REUTERS/Mykola Tys
Фото: REUTERS/Mykola Tys.

По данным последней предвыборной социологии перед выборами в парламент 2019, по данным компании Acnive Group, в Раду проходят политические силы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". На грани прохождения "Сила и Честь" и "Радикальная партия Ляшко".

Так в ходе опроса, полевая фаза которого происходила в последние предвыборные выходные, выяснилось, что больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа", за которую проголосовали бы 32,1% опрошенных, что соответствует 40,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте традиционно находится "Оппозиционная платформа – За жизнь" с результатом 8,1% от всех или 10,3% от тех, кто определился. "Европейская Солидарность" получила бы 6,5% опрошенных, то есть 8,2% от тех, кто определился. За "Голос" проголосовали бы 5,2% (6,6% соответственно). Столько же получила ВО "Батькивщина". Замыкает "проходную" часть "Оппозиционный блок" с результатом 4,3%, что соответствует 5,4% от тех, кто определился.

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На грани прохождения находятся партии "Сила и Честь" (3,6% и 4,6%) и "Радикальная партия Ляшко" (3,5% 4,5%)

"Гражданская позиция" и "Украинская стратегия Гройсмана" получили бы 2,5% и 2,4% (что соответствует 3,3 и 3,1% от тех, кто определился). За другие партии проголосовали бы 5,3% опрошенных (6,8% тех, кто определился)

Опрос проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и территории проживания. Теоретическая погрешность исследования не превышает 1,85%

Напомним, за несколько дней до внеочередных парламентских выборов в Украине сотрудники правоохранительных органов Украины взяли под круглосуточную охрану все 199 избирательных комиссии.


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Тег опрос, партии, Радикальная партия, выборы в парламент , оппозиционный блок, слуга народа, выборы 2019, Европейская солидарность, Украинская стратегия, Батькивщина

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