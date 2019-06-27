Социологи узнали, какие партии попадут в парламент

Опубликованы горячие данные опроса

Компания Active Group обнародовала данные социологического опроса. Согласно им, более половины украинцев пойдут на выборы, а на попадание в парламент претендует все больше партий.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, первенство получила бы партия "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За нее проголосовал бы 41% украинцев. У "Оппозиционной платформы – За жизнь" чуть более 9%. Далее идут "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". Существенно нарастил позиции и, согласно этому исследованию, преодолевает 5%-ный барьер "Оппозиционный блок". Вплотную к этой отметке приблизилась Радикальная партия Олега Ляшко. Более 4% – у политсилы Владимира Гройсмана. Чуть меньше – у партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Социологи узнали, какие партии попадут в парламент". Другие Рейтинги смотрите в блоке "Последние новости"