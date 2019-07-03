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"Украинская стратегия" Гройсмана приближается к проходному барьеру на выборах в Раду

3 июля, 18:18

Определены электоральные предпочтения украинцев за три недели до внеочередных парламентских выборов

Фото: Сегодня

С 24 июня по 1 июля 2019 года Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий провело опрос среди украинцев на предмет выявления электоральных симпатий во всех регионах Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то из тех украинцев, кто планирует голосовать и уже определился со своим выбором, голоса разделились следующим образом:

  • за партию "Слуга народа" отдали бы свои голоса 39,3%,
  • за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,5%,
  • за партию "Голос" – 8,5%,
  • за ВО "Батькивщина" – 7,9%,
  • за партию "Европейская Солидарность" – 7,5%,
  • за партию "Сила и честь" – 5,2%,
  • за "Украинскую стратегию" Владимира Гройсмана – 3,6%.

Спектр ответов на вопрос "Скажите, пожалуйста, собираетесь ли Вы принимать участие в голосовании на выборах в Верховную Раду Украины?" распределился таким образом (в %):

  • Обязательно буду – 48,6
  • Точно не уверен, но скорее буду – 25,9
  • Точно не уверен, но скорее не буду – 13,2
  • Не буду – 5
  • Затрудняюсь ответить – 7,3

Всего опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Опрос репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод опроса – индивидуальное интервью (face-to-face) по месту проживания респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, глава правительства Владимир Гройсман заявил о планах снова побороться за кресло премьер-министра в случае прохода в Верховную Раду по итогам парламентских выборов.

Ранее Гройсман рассказывал, какой будет его партия. Он подчеркнул, что хочет создать классическую партию – не из перебежчиков и конъюнктурщиков, а из тех людей, которые намерены изменить свою страну.


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Тег выборы, опрос, Гройсман, Владимир Гройсман, выборы 2019

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