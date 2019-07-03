"Украинская стратегия" Гройсмана приближается к проходному барьеру на выборах в Раду
Определены электоральные предпочтения украинцев за три недели до внеочередных парламентских выборов
С 24 июня по 1 июля 2019 года Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий провело опрос среди украинцев на предмет выявления электоральных симпатий во всех регионах Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то из тех украинцев, кто планирует голосовать и уже определился со своим выбором, голоса разделились следующим образом:
- за партию "Слуга народа" отдали бы свои голоса 39,3%,
- за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,5%,
- за партию "Голос" – 8,5%,
- за ВО "Батькивщина" – 7,9%,
- за партию "Европейская Солидарность" – 7,5%,
- за партию "Сила и честь" – 5,2%,
- за "Украинскую стратегию" Владимира Гройсмана – 3,6%.
Спектр ответов на вопрос "Скажите, пожалуйста, собираетесь ли Вы принимать участие в голосовании на выборах в Верховную Раду Украины?" распределился таким образом (в %):
- Обязательно буду – 48,6
- Точно не уверен, но скорее буду – 25,9
- Точно не уверен, но скорее не буду – 13,2
- Не буду – 5
- Затрудняюсь ответить – 7,3
Всего опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Опрос репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод опроса – индивидуальное интервью (face-to-face) по месту проживания респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Напомним, глава правительства Владимир Гройсман заявил о планах снова побороться за кресло премьер-министра в случае прохода в Верховную Раду по итогам парламентских выборов.
Ранее Гройсман рассказывал, какой будет его партия. Он подчеркнул, что хочет создать классическую партию – не из перебежчиков и конъюнктурщиков, а из тех людей, которые намерены изменить свою страну.
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