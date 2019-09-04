В Великобритании из Консервативной партии исключат всех депутатов, выступивших против Джонсона

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Консервативная партия Великобритании исключит из своих рядов 21 депутата, выступившего во вторник вечером против правительства Бориса Джонсона на ключевом для него голосовании в Палате общин британского парламента. Об этом сообщила у себя в Twitter политический обозреватель вещательной корпорации ВВС Лора Кюнссберг.

"Источники в правительстве подтверждают, что 21 восставший против правительства депутат будет исключен, в том числе человек, еще несколько недель занимавший пост канцлера казначейства Филип Хаммонд, и внук Уинстона Черчилля Николас Соумс", — написала Кюнссберг.

По ее словам, всем противникам Джонсона придется покинуть ряды партии независимо от того, как они проголосуют в среду, когда в Палате общин будет рассматриваться законопроект, позволяющий законодателям перехватить контроль за ходом Brexit.

Во вторник вечером правительство Джонсона потерпело свое первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.

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В ходе вечернего голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, 328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня парламента на среду, 4 сентября. Против выступил 301 парламентарий. Оппозиция намерена воспользоваться полученным правом, чтобы в среду обсудить и поставить на голосование законопроект, призванный лишить Джонсона возможности осуществить Brexit без сделки, если он не заключит с Брюсселем новое соглашение об условиях "развода".

Как сообщалось, парламент Великобритании во вторник будет голосовать за первый этап своего плана, направленного на то, чтобы заблокировать возможность премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

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Если депутаты примут решение, Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 14 октября.

Напомним, Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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