Lamborghini Папы Римского продали на аукционе за 715 тысяч евро

Сегодня, 12:48

Полученные от продажи средства будут направлены на четыре благотворительных проекта

Фото:AFP
Фото:AFP

Персонализированная модель Huracan итальянского производителя суперкаров Lamborghini, подаренная Папе Римскому, ушла на аукционе Sotheby's. 12 мая за 715 тысяч евро. Об этом сообщается в пресс-релизе Lamborghini.

Деньги будут переданы Франциску, который направит их на четыре благотворительных проекта – восстановление Ниневийской равнины в Ираке, строительство церквей, общественных помещений и помощи беженцам, которые хотят вернуться в Ирак.

Подобный суперкар, как правило, стоит примерно 200 тысяч евро.Автомобиль Франциску подарил автопроизводитель еще в ноябре 2017 года. По заявлениям понтифика, с тех пор заднеприводный суперкар никто не эксплуатировал, а потому продан он фактически без пробега, но зато с автографом самого Франциска на  капоте машины.

Напомним, Папа Франциск лично встретился с тремя жертвами сексуального насилия со стороны чилийских священников.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому. Инцидент произошел во время проезда папского кортежа по улицам города Икике в Чили. Одна из полицейских лошадей была напугана криками толпы и сигналами авто и сбросила свою всадницу неподалеку от проезжающего папамобиля.
благотворительность, Папа Римский, Франциск, Lamborghini
Источник:

"Сегодня"

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