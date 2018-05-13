Lamborghini Папы Римского продали на аукционе за 715 тысяч евро

Полученные от продажи средства будут направлены на четыре благотворительных проекта

Персонализированная модель Huracan итальянского производителя суперкаров Lamborghini, подаренная Папе Римскому, ушла на аукционе Sotheby's. 12 мая за 715 тысяч евро. Об этом сообщается в пресс-релизе Lamborghini.

Деньги будут переданы Франциску, который направит их на четыре благотворительных проекта – восстановление Ниневийской равнины в Ираке, строительство церквей, общественных помещений и помощи беженцам, которые хотят вернуться в Ирак.

Подобный суперкар, как правило, стоит примерно 200 тысяч евро.Автомобиль Франциску подарил автопроизводитель еще в ноябре 2017 года. По заявлениям понтифика, с тех пор заднеприводный суперкар никто не эксплуатировал, а потому продан он фактически без пробега, но зато с автографом самого Франциска на капоте машины.

Напомним, Папа Франциск лично встретился с тремя жертвами сексуального насилия со стороны чилийских священников.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому. Инцидент произошел во время проезда папского кортежа по улицам города Икике в Чили. Одна из полицейских лошадей была напугана криками толпы и сигналами авто и сбросила свою всадницу неподалеку от проезжающего папамобиля.