Страны Балтии увеличат оборонный бюджет выше 2% ВВП

Вчера, 20:08

Увеличить оборонный бюджет договорились три страны Балтии

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Латвия, Литва и Эстония намереваются увеличить свой оборонный бюджет до уровня выше 2 % от размера внутреннего валового продукта в соответствии с решением саммита НАТО 2014 года. Об этом идет речь идет речь в совместном коммюнике министров обороны трех стран.

Соответствующий документ был подписан в Вильнюсе в субботу, 24 ноября.

Он предусматривает также развитие сотрудничества в области стратегической коммуникации между странами Балтии и Польшей, а также усиление кибербезопасности Латвии, Литвы и Эстонии.

В ходе двухдневной встречи, прошедшей в литовской столице в дни празднования столетия литовской армии, министры обороны Раймонд Бергманис (Латвия), Раймундас Кароблис (Литва), Юри Луйк (Эстония) выразили готовность продолжать выполнять решения саммита НАТО, в том числе повышать способность реагирования вооруженных сил и развивать боеготовность.

Напомним, что после начала российской агрессии против Украины НАТО на саммите в Уэльсе 2014 согласовали увеличение военных расходов до уровня 2% ВВП в течение десяти лет.

В соответствии с этим решение о наращивании расходов на оборону было принято Францией

А вот по отношению к Германии Генсеку НАТО пришлось усилить давление для выполнения договоренности по увеличению оборонного бюджета до 2%.

Как известно, президент США Дональд Трам неоднократно критиковал ФРГ за объем средств, выделяемых на оборону.
Латвия, Литва, Эстония, НАТО, оборона, увеличение, расходы на оборону
Источник:

Deutsche Welle

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Встреча министров обороны НАТО: Столтенберг назвал главную тему

2 Октября, 13:37

Появился новый фактор, который вынуждает выделять на оборону средства до 2 процентов ВВП, отметил генсек

Евросоюз

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Расходы НАТО на оборону растут: Столтенберг озвучил цифру

13 Ноября, 13:27

В этом году союзники по НАТО, как ожидается, потратят более 250 млрд долларов на основное оборудование и связанные с этим исследования и разработки
Загрузка...
Загрузка...