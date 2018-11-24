Страны Балтии увеличат оборонный бюджет выше 2% ВВП

Латвия, Литва и Эстония намереваются увеличить свой оборонный бюджет до уровня выше 2 % от размера внутреннего валового продукта в соответствии с решением саммита НАТО 2014 года. Об этом идет речь идет речь в совместном коммюнике министров обороны трех стран.

Соответствующий документ был подписан в Вильнюсе в субботу, 24 ноября.

Он предусматривает также развитие сотрудничества в области стратегической коммуникации между странами Балтии и Польшей, а также усиление кибербезопасности Латвии, Литвы и Эстонии.

В ходе двухдневной встречи, прошедшей в литовской столице в дни празднования столетия литовской армии, министры обороны Раймонд Бергманис (Латвия), Раймундас Кароблис (Литва), Юри Луйк (Эстония) выразили готовность продолжать выполнять решения саммита НАТО, в том числе повышать способность реагирования вооруженных сил и развивать боеготовность.

Напомним, что после начала российской агрессии против Украины НАТО на саммите в Уэльсе 2014 согласовали увеличение военных расходов до уровня 2% ВВП в течение десяти лет.

В соответствии с этим решение о наращивании расходов на оборону было принято Францией.

А вот по отношению к Германии Генсеку НАТО пришлось усилить давление для выполнения договоренности по увеличению оборонного бюджета до 2%.

Как известно, президент США Дональд Трам неоднократно критиковал ФРГ за объем средств, выделяемых на оборону.