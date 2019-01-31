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11-летний мальчик стал первым ребенком с онкологией, которого лечили его же клетками

31 января, 23:33

В 2014 году Ювану поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз

Фото: GOSH
Фото: GOSH.
11-летний мальчик стал первым ребенком с онкологией, которого лечили его же клетками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/368/981/5c5368981889d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/368/981/5c5368981889d.jpg Евросоюз В 2014 году Ювану поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз

В Лондоне (Великобритания) одиннадцатилетний Юван Тхаккара стал первым ребенком с онкологией, для лечения которого врачи использовали его собственные иммунные клетки. Об этом сообщает британское агентство BBC.

В 2014 году Ювану поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз. Мальчика лечили традиционными методами борьбы против рака, делали химиотерапию и пересадили костный мозг. Однако это не принесло результата, и болезнь вернулась.

Тогда врачи решили прибегнуть к иммуноонкологической терапии на основе технологии CAR-T, зарегистрированной под торговым наименованием "Кимриа" (Kymriah). Она предполагает удаление иммунных клеток, после чего их отправляют в лабораторию в США, где модифицируют для распознавания и уничтожения раковых клеток.

В ноябре мальчику удалили его иммунные клетки, а новые ввели на прошлой неделе. Врачи не уточняют, сколько времени понадобится для достижения результата.

Лечение стоит £282 тысячи, однако Национальной службе здравоохранения страны удалось договориться о более низкой цене. Терапию оплатил Фонд противодействия раку.

Стоит отметить, что "Кимриа" разрешено применять для пациентов до 25 лет с B-клеточным острым лимфобластным лейкозом, если другие способы лечения не дали результатов. В клиническом исследовании из 75 пациентов, для которых все остальные методы лечения оказались безуспешными, новая технология оказалась действенной для половины: через год после процедуры они все еще были в ремиссии. Однако наблюдались и побочные эффекты. Некоторые пациенты нуждались в интенсивной терапии из-за синдрома высвобождения цитокинов – цитокинового шторма, который вызывает лихорадку, низкое кровяное давление и затруднение дыхания.

Королевская манчестерская детская больница также начала лечение своего первого пациента с помощью индивидуальной иммунотерапии "Кимриа". 11-летняя девочка из Ливерпуля должна получить свои обновленные иммунные клетки в течение нескольких недель.

Напомним, и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила о факторах риска и симптомах рака яичек у мужчин. 

Как сообщалось, в Харькове начали возводить современный онкоцентрПо плану в комплексе обустроят палаты на 510 койко-мест и поликлинику.

Также мы писали, что Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) готов предоставить Украине кредит под инвестиционные проекты в сфере лечения рака.

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Тег онкология, лейкемия

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