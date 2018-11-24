14 километров по древнему Риму: закончен 22-летний проект виртуальной реконструкции

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Теперь пользователи смогут при помощи обычного компьютера и очков виртуальной реальности прогуляться по античным улицам

14 километров по древнему Риму: закончен 22-летний проект виртуальной реконструкции

Закончен 22-летний проект виртуальной реконструкции античного Рима Rome Reborn: теперь пользователи смогут при помощи обычного компьютера и очков виртуальной реальности прогуляться по античным улицам. Маршрут длиной 14 километров "с участием" 7000 разных зданий и сооружений знакомит пользователей с Римом 320 года н.э. Для сравнения при "прогулке" можно переключаться на сегодняшний вид остатков античного Рима.

Возможность увидеть античный Рим с высоты птичьего полета, изучить Римский форум таким, каким он был построен, или оказаться в базилике Максенция во времена ее славы стала результатом объединенных усилий группы археологов (в том числе специализирующихся на технологиях реконструкции) и специалистов в компьютерных технологиях и виртуальной реальности.

Как сообщает AFP, 320 год был выбран из-за того, что по нему у археологов и историков собраны наиболее полные данные. Теперь планируется начать работу над аналогичной реконструкцией Афин времен Сократа и Иерусалима в начале I века н.э.

Напомним, Google разработала ролики для виртуальной реальности. Обувь для виртуальной реальности представляет собой ролики с моторизированными колесиками.

Таке мы писали, что виртуальная реальность стала доступна для украинцев.

Тем временем, в Новой Зеландии создали первого виртуального политика. Сэм будет участвовать в выборах в 2020 году.
технологии, рим, виртуальная реальность
Источник:

Euro-pulse

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