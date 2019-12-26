140 человек застряло во Франции на колесе обозрения

«Все огни погасли, мы сначала решили, что это - часть шоу, но потом заволновались», - рассказали посетители

/ Фото: Pexels

Французские спасатели и полиция эвакуировали 140 человек с колеса обозрения в Роане (департамент Луара — Ред.) из-за масштабного отключения электричества в городе. Об этом сообщает газета Le Progres.

/ Фото: GARRIVIER Eric/Le Progrès

"Все огни погасли, мы сначала решили, что это – часть шоу, но потом заволновались", — рассказала изданию одна из пассажирок аттракциона, которая находилась в кабинке в компании друзей.

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В темноту погрузились несколько центральных районов, подачу электроэнергии удалось восстановить лишь спустя 15 минут. За это время прибывшие на место спасатели и полицейские начали эвакуацию граждан с колеса обозрения, которое, несмотря на отключенные моторы, некоторое время продолжало вращаться по инерции.

Когда свет вновь зажегся на площади перед мэрией, спасатели продолжали помогать людям сойти на землю. Владелец аттракциона решил не рисковать и, как только последние кабинки опустели, остановил колесо до пятницы. По его словам, если бы подача электричества не была восстановлена, операция по эвакуации пассажиров заняла бы в сумме около двух часов.

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Причина столь масштабного отключения электричества не сообщается. Информации об авариях также не поступало и от операторов электросетей.

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Напомним, в прошлом году в Днепре ребенок попал в опасную ситуацию на аттракционе: во время катания в надувной шар начала попадать вода. Кроме того, ранее в Краматорске десятилетний мальчик на аттракционе "Скалодром" сорвался с шестиметровой высоты.

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