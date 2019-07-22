15 лет тюрьмы за поддержку боевиков: в Чехии судят наемника с Донбасса

Подсудимый – гражданин Беларуси, который несколько раз ездил на Донбасс, где воевал против ВСУ

Фото: pexels.com

Вслед за чешским военнослужащим Эриком Эшту, которому в Чехии вынесли приговор за поддержку боевиков Донбасса, аналогичные обвинения в этой же стране предъявили гражданину Беларуси.

Как сообщает Denik N, на данный момент белорус 40-летний Алексей Ф., который уже долгое время живет в Чехии, отбывает тюремное заключение за нанесение тяжких телесных повреждений.

Уголовное преследование в связи с участием в боевых действиях на востоке Украины в отношении мужчины начали ранее в этом месяце.

Как выяснили следователи, в 2014-2016 годах Алексей Ф. несколько раз выезжал на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса, где принимал участие в боях против ВСУ, после чего возвращался в Чехию.

Его обвиняют в терроризме, за что мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

На данный момент чешские правоохранители расследуют причастность около двух десятков граждан страны к участию в боевых действиях против украинских военнослужащих на Донбассе.

Напомним, ранее стало известно, что чешский военнослужащий, принимавший участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на оккупированных территориях страны, избежал тюремного заключения.

Мы также писали о суде над 44-летним наемником оккупантов, который приехал на Донбасс из белорусского Бреста, но потом разочаровался в боевиках и сдался КГБ у себя на родине.

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