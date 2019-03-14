16-летнюю девочку номинировали на Нобелевскую премию

В парламенте Норвегии Грету Тунберг считают достойной награды за ее активистскую деятельность за защиту экологии

Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden.

16-летнюю девочку номинировали на Нобелевскую премию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a97/586/5c8a9758683da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a97/586/5c8a9758683da.jpg 2019-03-14T20:03:00+02:00 Евросоюз В парламенте Норвегии Грету Тунберг считают достойной награды за ее активистскую деятельность за защиту экологии

Юная шведка Грета Тунберг может стать Нобелевским лауреатом за свою общественную работу по борьбе с изменениями климата.

Как сообщает Time, на премию 16-летнюю школьницу, которая целый месяц проводила экологические одиночные пикеты под шведским парламентом и проводила работы с молодежью, номинировали норвежские депутаты.

"Мы номинировали Грету, потому что климатическая угроза может быть одной из важнейших причин войн и конфликтов. Массовое движение, начатое Гретой, является очень важным вкладом в мир", – объяснил эту инициативу член Стортинга Фредди Андре Овстегаард.

Стоит отметить, что ранее она уже привлекала к себе внимание СМИ – в 2018 году Грета попала в список самых влиятельных подростков по версии Time. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже выступала с докладами на экологическую тематику на Климатической конференции ООН в Польше и на Экономическом форуме в Давосе.

Напомним, что в прошлом месяце в Брюсселе прошла многотысячная демонстрация подростков, которые требовали у чиновников подумать об экологии.

Мы также писали о другой акции, в ходе которой десятки зоозащитников разделись догола, облились "кровью" и легли на площади Каталонии в Барселоне.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " 16-летнюю девочку номинировали на Нобелевскую премию". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.