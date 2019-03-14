16-летнюю девочку номинировали на Нобелевскую премию
В парламенте Норвегии Грету Тунберг считают достойной награды за ее активистскую деятельность за защиту экологии
Юная шведка Грета Тунберг может стать Нобелевским лауреатом за свою общественную работу по борьбе с изменениями климата.
Как сообщает Time, на премию 16-летнюю школьницу, которая целый месяц проводила экологические одиночные пикеты под шведским парламентом и проводила работы с молодежью, номинировали норвежские депутаты.
"Мы номинировали Грету, потому что климатическая угроза может быть одной из важнейших причин войн и конфликтов. Массовое движение, начатое Гретой, является очень важным вкладом в мир", – объяснил эту инициативу член Стортинга Фредди Андре Овстегаард.
Стоит отметить, что ранее она уже привлекала к себе внимание СМИ – в 2018 году Грета попала в список самых влиятельных подростков по версии Time. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже выступала с докладами на экологическую тематику на Климатической конференции ООН в Польше и на Экономическом форуме в Давосе.
Напомним, что в прошлом месяце в Брюсселе прошла многотысячная демонстрация подростков, которые требовали у чиновников подумать об экологии.
Мы также писали о другой акции, в ходе которой десятки зоозащитников разделись догола, облились "кровью" и легли на площади Каталонии в Барселоне.
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