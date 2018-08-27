18 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы взрыва в Германии

Сегодня, 04:13

У группы взрывотехников ушло около шести часов на обезвреживание бомбы, после чего жители города смогли вернуться в свои дома

Иллюстрация. Фото: pixabay.com
Иллюстрация. Фото: pixabay.com

Более 18 тысяч жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает УНН со ссылкой на The Local.

Бомба была обнаружена во время строительных работ. Предполагается, что она была сброшена с воздуха военными США. Вес боеприпаса составляет около 500 кг.

У группы взрывотехников ушло около шести часов на обезвреживание бомбы, после чего жители города смогли вернуться в свои дома.

Ранее в Нидерландах эвакуировали вокзал.

Ранее в Киеве женщина "заминировала" Майдан Независимости. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.

Сведения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Напомним, также сегодня днем поступило сообщение от мужчины о заминировании станции метро "Шулявская".

Напомним, в начале года в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.
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