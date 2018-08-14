19-летний мигрант во Франции ранил ножом четырех человек

Молодой мигрант из Афганистана, подавший во Франции заявку на предоставление ему статуса беженца, напал с ножом на жителей города Периге в департаменте Дордонь на юго-западе страны, в результате чего четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщило во вторник агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на местные источники, – передает ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел в понедельник вечером в центре Периге. Виновником происшествия стал 19-летний афганец, прибывший во Францию, по его собственным словам, в 2016 году. Полиция почти сразу исключила версию теракта – по словам очевидцев, молодой человек "был совершенно пьян", а сам он позднее заявил, что ничего не помнит о случившемся. В поле зрения правоохранительных органов мигрант ранее не попадал.

Свидетели происшествия сообщают, что события развернулись на улице возле дома, где молодой афганец проживал с родственником, который также является просителем убежища во Франции. Зачинщик инцидента вступил в перепалку с проходившими мимо его дома девушками, после чего забежал в квартиру, взял кухонный нож и вернулся на улицу, где и устроил поножовщину.

От его рук пострадали два санитара скорой помощи, оказавшиеся поблизости и попытавшиеся усмирить дебошира. Ранив одного из них в голову, другого – в шею, афганец бросился с ножом на двух своих соседей, нанеся одному удар в грудь, второму – в спину. Усмирить молодого человека помог еще один местный житель, после чего нарушителя порядка задержала полиция и препроводила в участок. Трое пострадавших получили медицинскую помощь в больнице и почти сразу покинули клинику, четвертый раненый был госпитализирован и ближайшие две недели проведет на больничном.

Полицейским почти сутки пришлось ждать возможности допросить задержанного – в понедельник это не представлялось возможным из-за неадекватного состояния молодого человека. Отправив его на ночь в вытрезвитель, стражи порядка во вторник смогли его допросить, после чего предъявили обвинения в "насилии с причинением вреда здоровью, повлекшим утрату трудоспособности на срок более восьми дней" и временно поместили под стражу в ожидании суда.

Напомним, за первые шесть месяцев 2018 года в Германии было совершено 627 нападений на беженцев, которые находились за пределами приютов. Также было совершено 77 атак на приюты для беженцев. В результате нападений 120 человек получили телесные повреждения.

Как сообщалось, Италия отказалась принимать обратно беженцев, которые зарегистрировались в этой стране, но оказались в Германии.

В то же время власти Дании предложили создать центры приема беженцев в третьих странах, в частности в Африке.