20 часов переговоров впустую: на ключевом саммите ЕС объявлен перерыв

Встреча лидеров Евросоюза продолжится днем во вторник

Фото: AFP

Саммит Европейского союза, который начался 1 июля в Брюсселе с целью переизбрать руководство ЕС, был приостановлен из-за разногласий членов европейского содружества.

20 часов переговоров оказались бесплодными, и глава Евросовета Дональд Туск объявил перерыв до 2 июля. Саммит продолжится в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).

Большинство лидеров 28 государств-членов ЕС, которые прибыли на саммит, поддержали основные кандидатуры, однако некоторые страны заняли противоборствующую сторону.

Так, первого зампреда председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса хотят назначить главой этой организации, Кристалину Георгиеву – президентом Евросовета, а Манфреда Вебера и Шарля Мишеля – соответственно председателями Европарламента и внешнеполитической службы ЕС.

Однако Тиммерманс отвечал за расследование нарушений европейских норм в Польше во время судебной реформы, и Варшава заняла принципиальную позицию против нового назначения, а соратники Польши по Вышеградской четверке (Венгрия, Словакия, Чехия) ее поддержали.

Голосование по новому главе Европарламента должно состояться на первой сессии законодательного 3 июля, после чего он немедленно вступит в должность. Лидеры остальных институтов ЕС сменятся 31 октября.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что он был бы готов поддержать кандидатуру канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии, если бы она на него претендовала.

Экстренный саммит Евросоюза в Брюсселе является одной из самых важных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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