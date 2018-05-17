29-летняя учительница умерла спустя три дня после того, как вышла замуж за любимого

29-летняя учитель начальных классов английского городка Челмсфорд Кэти Саттерби умерла через три дня после собственной свадьбы. Пять недель назад у нее диагностировали рак кишечника в терминальной стадии, но они с избранником Уиллом решили не отменять назначенную церемонию.

"Она была такой красивой и одухотворенной в день свадьбы, — вспоминает он. — Это была свадьба мечты, я волновался, хватит ли у нее сил, но все прошло прекрасно. Я горжусь тем, что Кэти — моя жена. Несмотря на на что".

Кэти слишком поздно диагностировали ее недуг. Она и раньше страдала от болей в животе, но врачи подозревали, что это желудок или камни в желчном пузыре. Когда несколько недель назад ей стало совсем плохо, она прошла обследование в клинике, которое показало: у Кэти рак, который уже поразил не только кишечник, но и соседнюю печень.

Близкие умершей женщины хотели бы, чтобы диагностика рака кишечника была более тщательной и качественной, ведь у тех больных, которым удается поймать болезнь на ранней стадии, есть 97 процентов шансов выжить. Те, кто узнает о болезни на четвертой стадии, увы, чаще всего не могут выкарабкаться.

В честь Кэти в школе, где она преподавала, высадили сад. На ее похоронах, куда пришли десятки родителей тех учеников, у которых она преподавала, проникновенно выступил детский хор.

Ранее мы писали, что в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл выпустили мороженое.

Также напомним, невеста, летевшая на свою свадьбу, сумела выбраться из-под обломков вертолета, который потерял управление и разбился при посадке. Девушка продолжила участие в церемонии и праздновании. Инцидент произошел в Бразилии в штате Сан-Паулу.

А в марте на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет. Наследница крупного бизнеса Мина Басаран вытащила подруг на выходные в Дубай, чтобы отметить будущую свадьбу. Помимо нее на борту находилось еще семь девушек. Погибли все, включая экипаж самолета.