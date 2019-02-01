30 процентов поляков до сих пор топят углем, даже в городах
Печное отопление – главная причина загрязнения воздуха в Польше, на него приходится 50% вредных выбросов в городах
30% поляков используют уголь для обогрева своего жилья, причем угольные печи и бойлеры стоят как в деревенских домах, так и в городских квартирах. Таковы данные опроса исследовательской компании Kantar TNS.
Печное отопление – главная причина загрязнения воздуха в Польше, на него приходится 50% вредных выбросов в городах. По данным Всемирной организации здравоохранения, 33 из 50 европейских городов с самым плохим качеством воздуха находятся именно в Польше.
В прошлом году в Польше стартовала правительственная программа, которая в течение 10 лет должна избавить польские города от смога. В рамках этой программы цены на уголь вырастут, зато предусмотрены субсидии тем, кто использует очищенное топливо или переходит на более экологичный тип отопительных приборов.
На уголь приходится 80% всей вырабатываемой энергии в Польше. Министерство энергетики планирует снизить эту долю до 30% к 2040 году.
Напомним, что Евросоюз достигнет так называемого нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Объем этих выбросов уменьшится настолько, что они естественным образом будут полностью поглощаться, а не накапливаться в атмосфере. Об этом заявляется в стратегическом долгосрочном плане конкурентоспособной и климатически нейтральной экономики к 2050 году – "Чистая планета для всех", принятом Еврокомиссией.
Ранее мы писали,что были названы самые чистые и самые грязные города Европы. Антилидером рейтинга стал македонский город Тетово с индексом 97,57.
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