50 тысяч человек в карантине: как в Италии борются с короноавирусом

Но, не смотря на запреты и отмену мероприятий, отчаянные смельчаки продолжают праздновать карнавал в Венеции

Италия считает новых жертв коронавируса. Сейчас она на третьем месте по количеству зараженных, после Южной Кореи и Китая. В течение последних дней там обнаружили более 200 инфицированных COVID-19. Семь человек умерли. Как итальянцы борются с распространением вируса?

Китайский коронавирус атаковал самые северные регионы Италии – Ломбардию и Венето. Там живет четверть населения страны. Как быстро будет распространяться болезнь, местные чиновники прогнозировать не берутся.

Анджело Боррелли, глава агентства национальной безопасности:

"Я не гадалка и у меня нет хрустального шара. Это как с землетрясением, меня люди часто спрашивают: "Каков ущерб от подземных толчков?". Все зависит от территории распространения, количества спасателей, необходимого инструментария и финансирования".

Сейчас в "инфицированных" регионах улицы и дороги пустые. Не работают учебные заведения и большинство фирм. 50 тысяч человек должны сидеть по домам. Под карантином уже 12 городов. Выезжают оттуда только по специальному разрешению.

Украинка Екатерина Малеванная живет в Италии 15 лет. С острова Сардиния регулярно ездила в Ломбардии по бизнес-делам. Коронавируса не испугалась, и хвалит местную медицину. Уверена, что в отличие от других европейских стран, Италия сработала на опережение. Здесь быстро диагностировали заболевание. И изолировали носителей.

"Италия – 4000 тестов. Во Франции – 400, в Германии 700. О чем это говорит? При этом страны утверждают о маленьком количестве заболевших.На самом деле это говорит, что через пару недель все взорвется, и будет проводиться та работа, которую Италия уже проводит", – говорит Екатерина.

Пока Италия борется с вирусом внутри, в ЕС опасаются миграции COVID-19 через символические границы между странами. Так, во французском Лионе задержали автобус с итальянцами. Подозрение на коронавирус – у водителя.

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"Шофера забрали в больницу для тестирования. Одних пассажиров отпустили, другие остаются в автобусе", – рассказывает, Сальва. Пассажирка автобуса.

А в Париже заблокировали полицейский участок. Там стало плохо китайскому туристу. Несмотря на переполох в ЕС, специалисты Всемирной организации здравоохранения уверены, что о пандемии речь не идет.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Нет свидетельств неограниченного глобального распространения этого вируса и масштабных, тяжелых заболеваний или смертей".

Сейчас многие итальянцы и туристов лишены привычных развлечений – закрыт всемирно известный театр "Ла Скала" в Милане, пустуют брендовые бутики. Отменен и Венецианский карнавал. Но наиболее рьяные его участники, несмотря на все, надевают костюмы. И выходят к публике.

"Отменять карнавал бессмысленно. Ведь вирус можно подхватить в супермаркете или во время прогулки. А если кто-то, как я, приехал издалека? Мы не боимся, и будем праздновать".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что на фоне вспышки болезни в Италии активизировались спекулянты. Так в Милане маска "от коронавируса" стоит 70 евро. За такую предприимчивость предусмотрено от полугода до трех лет тюрьмы и до 25 тысяч евро штрафа.

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