55-летний экстремал продолжает покорять небоскребы

150 небоскребов покорил французский альпинист Ален Робер – известный своим пристрастием залезать на многоэтажки. Недавно ему стукнуло 55 лет, однако останавливаться он пока не собирается.

Недавно Робер – известный также по прозвищу Человек-Паук – покорил четвертое по высоте здание в Париже: 187 метров – всего за час.

Аресты для Человека-Паука – обычное дело: ведь обычно он покоряет небоскребы без разрешения собственников или местной власти. В Малайзии он провел два дня в камере – его принудительно сняли с шестьдесят шестого этажа башни Петронас. Успешно преодоленных вершин – значительно больше: Эмпайер Стейт Билдинг, Эйфелева башня, даже Бурдж-Халифа. И пока Робер останавливаться не собирается.

"Я начал покорять многоэтажки одиннадцать лет назад. Скоро мне исполнится 56, но о том, чтобы остановиться, не возникает даже вопросов. Разве что когда меня остановит какая-то серьезная болезнь." – отметил экстремал.

В его адрес часто звучат обвинения в безумии и бессмысленном риске. Робер объясняет: он всегда просчитывает, действительно ли способен взобраться на небоскреб. Если технически это сложно – использует специальные "присоски". В некоторых случаях – отказывается. И всегда – "помнит о семьи" – звонит жене и детям с каждой покоренной вершины.

Напомним, недавно в столице американского штата Кентукки снесли самое высокое здание. 28-этажная башня Capital Plaza была построена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения.

Ранее одна из высочайших гор США покорилась американскому альпинисту Алексу Хоннольду без специального снаряжения – он почти за четыре часа преодолел скалу в 910 метров.