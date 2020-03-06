7 млн гривен штрафа и 20 лет тюрьмы: на чем погорел украинец в Польше

48-летнего украинца выслали из Испании, где он был задержан

После того, как стало известно, что украинцу в Польше грозит пять лет тюрьмы за вещества для изготовления героина , выяснилось, что наш 48-летний соотечественник может попасть за решетку на значительно больший срок.

Как сообщает польская прокуратура, украинца задержали в аэропорту Барселоны. Мужчина находился в международном розыске с 2017 года по запросу Польши из-за контрабанды наркотиков.

После экстрадиции из Испании украинец находится в тюрьме в городе Жешув. Ему инкриминируют руководство преступной группой, которая занималась контрабандой наркотиков, а также попытку перевозки через границу 237 кг гашиша. Мужчине грозит до 20 лет заключения и более 1 млн злотых штрафа (7 млн грн. – Ред .).

Реклама

Трое его подельников были задержаны еще в феврале 2017 года на границе в Корчевой и Тересполе. 45-летний и 38-летний украинцы и супруга одного из них пытались перевезти наркотики из Испании в Россию. Гашиш обнаружили в специально сконструированных шкафчиках в элитных автомобилях BMW X5 и BMW X6.

Ранее сообщалось, что в мае 2019-го окружной суд в городе Зелена Гура в Польше за контрабанду наркотиков судил украинцев .

Суд приговорил в тот момент уже 40-летнего Виктора К. за участие в ОПГ и попытке контрабанды 237 кг смолы конопли к восьми годам лишения свободы и штрафу в 125 тыс. злотых

47-летний Евгений С. получил семь лет лишения свободы и такой же штраф в размере 125 тыс. злотых (около 900 тыс. грн – Ред .) на борьбу с наркоманией.

Третья осужденная – 34-летняя украинка Ольга П. была приговорена к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 50 тыс. злотых (350 тыс. грн).

А в декабре 2019-го на востоке Польши был арестован принявший ислам гражданин Украины, которого подозревают в подготовке теракта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама