700 раненых и баррикады в Париже: что нужно знать о протестах "желтых жилетов"

В первых числах декабря во Франции с новой силой вспыхнули беспорядки, в которые вылились акции массового протеста против повышения цены на топливо так называемых "желтых жилетов". Протесты во Франции переросли в настоящую "революцию".

Правоохранители пытались взять под контроль уличные беспорядки, но даже применение слезоточивого газа, шумовых гранат и резиновых пуль не останавливает демонстрантов. По словам людей, принимающих участие в акциях на улицах Парижа, протест является началом революции. На вопрос о том, когда же она закончится, демонстранты отвечают, что готовы стоять до последнего. Люди говорят, что больше не верят власти, ведь она пытается решить проблему с помощью полицейского насилия.

За время беспорядков уже погибло двое протестующих, ранены порядка 700 человек – как полицейских, так и манифестантов, более 700 человек арестованы по всей стране. Ради чего были принесены такие жертвы и с чего начались протесты "желтых жилетов" – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Революция началась в интернете

Все предыдущие протесты против повышения цен на топливо были организованы профсоюзами. Протест "желтых жилетов" стал первым в новейшей истории Франции, который был организован по инициативе рядовых французов – притом исключительно посредством интернета и социальных сетей.

Еще в мае 2018 года женщина-автомобилист, продавщица косметики Присцилла Людовски из департамента Сена и Марна (регион Иль-де-Франс) публикует онлайн-петицию с требованием снизить цены на топливо. Согласно решению французских властей, в 2019 году налог на дизельное топливо должен вырасти на 6,5%, а на бензин – на 2,9%. Такие действия власть аргументирует борьбой с загрязнением атмосферы.

12 октября 2018 года французская газета "Parisien" перепечатывает петицию, и уже к концу ноября количество подписавших ее французов перевалило за миллион. Следующая петиция набирает уже 6 млн просмотров – то есть, каждый десятый француз не остался равнодушным к призыву газеты. Собственно говоря, предложение заблокировать Парижскую окружную дорогу, которое привело 17 ноября к массовым протестам во Франции из-за повышения цен на бензин, тоже было опубликовано в сети.

Как результат, 17 ноября в различных регионах страны на улицы вышло более 120 тыс. протестующих, причем в Париже изначально мирная акция вылилась в стычки с полицией. "Желтые жилеты" – как прозвали митингующих благодаря светоотражающим жилеткам, которые они используют, – пытались прорваться к Елисейскому дворцу, однако были остановлены полицейскими, которые пустили в ход слезоточивый газ. Однако центральная магистраль Парижа, Елисейские поля, несмотря на все усилия полиции так и осталась заблокированной. В районе Амьена к протестующим, которые заблокировали шоссе, присоединились байкеры.

На следующий день Министр внутренних дел Франции подвел итоги первого этапа противостояния: 287 100 человек приняли участие в акциях по всей стране, один человек погиб (63-летняя митингующая по неосторожности водителя попала под колеса автомобиля), 409 ранено и 117 арестовано.

Бастующие изувечили Триумфальную арку

24 Ноября начался новый виток протестов "желтых жилетов" во Франции: на Елисейских полях построили баррикады. Митингующие стали вести себя куда агрессивнее. Так, "жилеты" начали нападать на журналистов и рядовых водителей, не участвующих в акциях протеста, а накануне в городе Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере страны сожгли полицейскую машину. Семеро полицейских получили ранения.

По данным журналистов, число "желтых жилетов" в Париже постоянно растет – из различных районов страны на автобусах и поездами пребывают все новые участники акции. Практически все протестующие – это крепкие мужчины в возрасте 20-40 лет. Среди митингующих полиция опознала около сотни агрессивно настроенных активистов из ультраправых группировок и более 200 – из ультралевых.

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, в целом на улицах и площадях Парижа находятся порядка восьми тысяч "желтых жилетов", которые построили баррикады на Елисейских полях, однако вскоре их "взяли под контроль силы полиции". Напор митингующих сдерживают порядка 3 тысяч полицейских и жандармов.

А 1 декабря французские силовики постепенно начали переходить от глухой обороны к контрнаступлению: в результате были арестованы порядка 400 протестующих. На следующий день пошли слухи о том, что во Франции могут ввести режим ЧП – несколько полицейских профсоюзов призвали власти ввести режим чрезвычайного положения в стране. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво. По его данным, в субботу, 1 декабря, люди в масках устроили массовые погромы, подожгли несколько зданий и заблокировали транспортное движение.

"Мы должны сделать все, чтобы эти инциденты не повторялись", – заявил Бенжамен Гриво.

Фото: AFP

Опасения властей легко понять: ведь митингующие не ограничились возведением баррикад из брусчатки или переворачиванием полицейских машин. Увы, согласно сообщению Le Figaro, демонстранты серьезно повредили Триумфальную арку.

Символ Франции, которому в октябре исполнилось 129 лет, стал одним из эпицентров столкновений во время протестов. В итоге протестующие исписали стены монумента разнообразными фразами вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты" празднуют триумф" и так далее. Также вандалы повредили декоративную отделку монумента и статуи, которые украшают монумент.

Президент Франции заявил, что "ни одна причина не оправдывает осквернение Триумфальной арки", но властям все же пришлось пойти навстречу митингующим. Вечером 2 ноября Франсуа Макрон Макрон поручил премьеру встретиться с представителями "желтых жилетов". Об этом сообщает Le Monde.

Итоги подведем

3 ноября во Франции судят 140 участников протестов "желтых жилетов", сообщает агентство AFP со ссылкой на прокуратуру французской столицы. Кроме того, продлили сроки задержания для еще 111 протестующих, которых арестовали ранее.

Также в Париже подсчитали ущерб от протестов "желтых жилетов". По данным парижской мэрии, сумма ущерба к настоящему моменту составила от 3 до 4 млн евро.