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75 лет с высадки в Нормандии: яркие фото с церемонии почтения памяти солдат

6 июня, 15:42

Трамп, Мэй и Макрон посетили мемориальные мероприятия в память о солдатах, погибших в ходе Нормандской кампании


Видео: REUTERS
Лидеры США, Франции и Британии приняли участие в мемориальной церемонии в память о высадке в Нормандии 6 июня 1944 года, на которую, как стало известно, не пригласили российского президента Владимира Путина.

Они почтили память солдат своих стран, отдавших жизни в ходе кампании открытия второго фронта против нацистов в Европе.

В частности, военное кладбище Кольвиль-сюр-Мер, на котором похоронены погибшие американцы, посетили американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон с супругами.

Кроме того, почетными гостями церемонии стали 60 американских участников сражения за Нормандию, который Макрон наградил орденами Почетного легиона.

Выступая перед собравшимися, глава Белого дома заявил, что "ценой пролитой крови и жертв было выиграно не только сражение за Нормандию, но и вся война", а также назвал альянс Вашингтона и Парижа неразрывным.

Макрон, в свою очередь, заверил в том, что французы "знают, чем обязаны Америке" и призвал "никогда не прекращать нашу поддержку укреплению союза свободных народов".

Для участия в памятных мероприятиях в Нормандию приехала и премьер Великобритании Тереза Мэй.

Вместе с Макроном она заложила первый камень в коммуне Вер-сюр-Мер, где создадут мемориал, посвященный участию британцев в освобождении Нормандии – жертвами лишь первого дня кампании стали порядки 400 военнослужащих Соединенного Королевства.

"Стабильность особых отношений" между двумя странами, несмотря на перипетии вокруг Brexit. Что бы там ни было, мы будем всегда рядом, поскольку это наша общая судьба", — заявил Макрон.

На этот раз обошлось без скандалов, как в прошлом году, когда Трамп отменил свою поездку на кладбище, где похоронены американцы погибшие в Первой мировой войне.

Кроме того, как мы писали, по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии  в Великобритании также прошли торжественные мероприятия, которые посетили первые леди Франции, США и Великобритании.


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Тег Франция, памятник, Трамп, вторая мировая, нормандия, Мэй, Макрон

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