98-летний французский врач отказывается уходить на пенсию: видео

Кристиан Шене имеет уже почти 70 лет врачебной практики и не собирается останавливаться

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Работает врачом уже почти 70 лет и не хочет останавливаться. Француз Кристиан Шене, которому уже исполнилось 98 лет, десятилетиями заботится о здоровье своих пациентов. А сам на здоровье не жалуется, и заверяет, что только работа и держит его в тонусе.

Он начал лечить в начале 50-х годов и до сих пор принимает пациентов. А те искренне восхищаются талантом и знаниями почти столетнего врача.

"Он самый хороший, лучшего не найти. Он терпеливый, знает всю мою семью. Представляете, от моего мужа, до детей – помнит имена и все остальное. У него прекрасная память", – говорит Диавара Доумия, пациентка доктора Шене.

Сам доктор даже очков не носит. Говорит, что работа держит в тонусе тело и мозг. И боится, что давно сдал бы позиции, если бы вышел на пенсию.

"После 60 вас считают старым. Однажды вам дают играть в карты, потом бинго, а потом только судоку… С такими темпами ты становишься полным идиотом. Я лучше буду врачом", – говорит сам Кристиан.

За почти 70 лет в медицине врач видел все. Больше всего нервничает тога, когда пациенты сами ставят себе диагнозы и приходят не за консультацией, а сразу просят рецепт. Такие переитали статей в интернете, ругается Шене, и потому просто тратят время.

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