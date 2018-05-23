Абрамович наконец-то расплачивается за близость с Путиным – эксперт

Есть убедительное объяснение из двух слов, почему у Романа Абрамовича, похоже, трудности с продлением британской визы: Владимир Путин, пишет журналист The Guardian Люк Гардинг.

Правительство просигнализировало, что пересматривает инвесторские визы, которые получили примерно 700 россиян с 2008 по 2015 год.

"Абрамович – один из них. Другие олигархи (некоторые с громкими именами, другие – менее известные бизнесмены среднего звена) будут гадать, ждать ли им тоже визовых неприятностей", – говорится в статье.

Отношения Абрамовича с Путиным имеют давнюю историю, отмечает эксперт. Абрамович рекомендовал Путина Борису Ельцину, когда занемогший российский лидер искал преемника.

Согласно показаниям Бориса Березовского в Высоком суде Лондона, со второй половины 1990-х Абрамович пользовался значительным политическим влиянием.

"В октябре 1999 года он был на дне рождения Путина. Вскоре после этого Абрамович якобы купил Путину, на тот момент премьер-министру, яхту за 50 млн долларов. "Просьба исходила от Путина", – свидетельствовал Березовский".

Березовский утверждал, что Абрамович выбирал членов кабинета Путина, что у него была власть открывать и закрывать уголовные дела, инициировать расследования и аресты, передает Гардинг. Абрамович впоследствии одержал победу над Березовским в суде, и он опровергает большую часть его заявлений.

"И все же нет никаких сомнений в том, что у Абрамовича дружеские отношения с Путиным", – подчеркивает журналист.

"Пересмотр виз британскими властями, по-видимому, подтверждает двойную роль олигархов в путинской системе, – отмечается в статье. – Олигархи – это предприниматели. Но они также могут быть государственными эмиссарами. Начиная с Олимпиады в Сочи и заканчивая чемпионатом мира по футболу этим летом, олигархи выполняли просьбы президентской администрации: строили стадионы, международные спортивные объекты и новый российский мост в Крым".

"С 2000 по 2008 год Абрамович был губернатором Чукотки – малонаселенного холодного региона на российском Дальнем Востоке. С помощью своих миллиардов он преобразил эту территорию. Владелец "Челси" финансировал Российский футбольный союз и национальную сборную. Его академия футбола строила всесезонные поля по всей стране", – рассказывает Гардинг.

Борец с коррупцией Роман Борисович охарактеризовал пересмотр инвесторских виз как "умный и деликатный способ" нанести Москве ответный удар. Посол в Великобритании Александр Яковенко дал понять, что российские бизнесмены могут обратиться в британские суды, но Борисович прогнозирует, что этого не произойдет.

"Меньше всего эти ребята хотят публичных слушаний в Великобритании. Им придется отвечать на вопросы вроде: "Как вы заработали ваши деньги?" и "Вы настоящий владелец ваших активов?" И еще: "Вы посредник российского режима или инструмент вмешательства в дела других стран?". Хотел бы я увидеть все это в Высоком суде", – сказал Борисович The Guardian.

Автор заключает: "Вопрос с Абрамовичем теперь заключается в том, решит ли он вытерпеть очередной период политической турбулентности или продаст "Челси" и отступит в Москву".

Накануне сообщалось, что британские власти не продлили визу миллиардеру Абрамовичу.

После этого в Британии объяснили, почему не дали визу российскому олигарху Абрамовичу.

Как сообщалось, у российского бизнесмена могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля" .В частности, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и "Челси".

Как известно, Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.