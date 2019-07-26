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Адская жара в Европе: четыре страны побили температурные рекорды

26 июля, 09:44

Великобритания ожидала перебить рекорд в 39 градусов, но в конце концов температура поднялась до 38,1 градуса

Фото: AFP

Аномальная жара в Западной Европе в четверг, 25 июля, достигла нового пика, в нескольких странах был превышен температурные рекорды. Об этом передает Meteo France.

Германия зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.

В Париже термометры в четверг также показывали до 42,6 градусов. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная во французской столице, причем рекорд обновлялся дважды в день. Предыдущий максимум 40,4 градусов датировался 1947 годом.

Бельгия также зафиксировала температурный рекорд – 40,7 градусов в небольшом западном городке Бейтем.

В Нидерландах впервые с момента начала ведения записей температура достигла выше 40 градусов – 40,7 градусов зафиксированы в Гилзе-Риен в южной провинции Северный Брабант.

Великобритания также ожидала зафиксировать самую высокую температуру до 39 градусов, но в конце концов она поднялась до 38,1 градуса. Это вторая самая высокая температура, зафиксированная в июле.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег погода, температура, рекорд, Европа, жара, зной

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Источник:

Европейская правда

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