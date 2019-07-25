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Адский зной в Европе продолжает бить рекорды

25 июля, 11:58

Из-за экстремальной жары в нескольких странах уже объявили высший уровень опасности

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch.

Сегодня во многих странах Центральной и Западной Европы ожидается пиковая температура – могут быть установлены несколько погодных рекордов.

Так, накануне в Метеослужбе Германии сообщили, что в нескольких городах, включая Кельн, Бонн и Саарбрюккен, столбики термометров поднялись до +39. Кроме того, в городе Гейленкирхен зафиксировали максимальную температуру за все время наблюдений – 40,5 градусов.

Но 25 июля этот рекорд может быть обновлен. Также ожидают температурный рекорд в Париже и Лондоне – 42 и 39 градусов соответственно.

На этом фоне французские власти уже объявили наивысший уровень погодной опасности в Парижском регионе и 19 других департаментах, а железнодорожная компания Франции SNCF призвала пассажиров по возможности отменить свои поездки.

Британские метеорологи предупреждают, что температурные рекорды могут быть в четверг установлены не только в Лондоне, но и в некоторых районах Северной Ирландии.

Кроме того, перемахнуть отметку в 40 градусов температура может в Люксембурге, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах, где накануне жара уже установила погодные рекорды.

Власти Испании объявили наивысший уровень опасности в провинции Сарагоса, которая значительно пострадала в июне в результате лесных пожаров.

Ожидается, что со следующего дня температура уже пойдет на спад.

В прошлом месяце жара привела к масштабным лесным пожарам в Европе. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Великобритания, Германия, Испания, Франция, жара, зной, аномальная жара

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Источник:

Интерфакс-Украина

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