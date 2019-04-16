Адское пламя поглотило Нотр-Дам: новые фото горящего Собора с дрона

Пожар в Нотр-Дам де Пари продолжается более четырех часов

Фото: Getty Images

Пожар в Нотр-Дам де Пари продолжается более четырех часов. Появились новые фото горящего Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), снятые с дрона. На них видно, что все здание собора изнутри охвачено огнем, потушить который не удается, несмотря на все старания пожарных.

Фото: twitter.com/AmichaiStein1

Фото: twitter.com/AmichaiStein1

Между тем, госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожарным удалось добиться снижения интенсивности огня.

"Интенсивность пожара снизилась благодаря отважным действиям парижских пожарных", - сказал представитель МВД. "Можно считать, что структура здания спасена от разрушения, в частности, северная колокольня", – подчеркнул он.

"Тем не менее в настоящее время следует оставаться крайне осторожными в оценках ситуации. Действия пожарных будут продолжаться еще три-четыре часа, это необходимо для локализации огня", – добавил госсекретарь.

"Работы еще много, и ею предстоит заниматься всю ночь", - отметил Нуньес. Он подтвердил верность мнения экспертов о том, что "осуществлять сбрасывание с вертолетов воды на собор было бы крайне опасно, так как это могло повредить сам каркас здания".

По его словам, эвакуация религиозных ценностей и произведений искусства из собора "проведена успешно" как самими представителями религиозных кругов, так и пожарными, а также работниками Министерства культуры . "Эти предметы находятся сейчас вне здания и будут переведены в надежное место", – подчеркнул Нуньес.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

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