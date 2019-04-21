Аэропорт Милана "переименовал" Киев
Министерство иностранных дел Украины запустило онлайн-кампанию #CorrectUA
Аэропорт Милана изменил название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией – c Kiev на Kyiv. Об этом в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины.
"Один из самых загруженных аэропортов Италии (27 млн/год) – Международный аэропорт Милан-Мальпенса – отныне использует #KyivNotKiev!" – сказано в сообщении.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило онлайн-кампанию #CorrectUA в 2018 году, после чего многие аэропорты мира стали писать украинскую столицу как Kyiv.
В частности, в марте 2019 года аналогичное решение приняло руководство лондонского аэропорта "Лутон", а в апреле – аэропорта Манчестера (Великобритания).
Один из самых загруженных аэропортов мира, который находится в испанской Барселоне, также стал использовать корректное написание Киева.
Ранее сообщалось, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской транслитерацией.
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