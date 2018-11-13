Афера века в России: как режим Путина получит миллиарды с реновации жилья

По приблизительным подсчетам, одна разрушенная малоэтажка принесет не менее 10 млн долларов, а их в России тысячи

Жителей аварийных домов в столице России выселяют. Их дома сносят, чтобы построить новые высотки, а самих людей переселяют в отдаленные районы. Так в стране действует план реновации жилого фонда.

Некоторые дома в Москве без преувеличения находятся в аварийной состоянии и ежеминутно могут развалиться. Они строились после Второй мировой войны как временное жилье, но стали постоянным для нескольких поколений москвичей.

Своей жизнью в России ежедневно рискуют как минимум 4 млн человек. Именно столько живет в аварийных домах.

В один из таких домов в свое время переселили родителей Анастасии Анциферовой. Им говорили, что это временно, но семья задержалась здесь на полвека. Женщина и ее маленький сын не снимают куртки даже дома. Печь здесь не работает и везде плесень.

Местные чиновники игнорируют все просьбы местных жителей переселить их, да и бараки не чинят.

Жители аварийного жилья в Подмосковье завидуют москвичам, которых в рамках реновации переселяют из ветхих домов. Но москвичи – жалуются. Они считают единственным, что движет чиновников – жажду наживы.

Малоэтажки, в которых сейчас проживают десятки семей, можно заменить высотками и продать квартиры сотням людей. План реновации хотят распространить на всю Россию.

Впрочем, те самые пресловутые бараки вряд ли снесут – эксперты утверждают, что они находятся в неинтересных местах и хлопотных для застройщиков условиях, чтобы устранить которые, потребуются приличные деньги.

По приблизительным подсчетам, одна разрушенная малоэтажка принесет режиму Путина не менее 10 млн долларов, а их в России тысячи. Поэтому реновацию и прозвали аферой века.

Ранее мы писали, что выселенным по программе реновации москвичам предлагают переселяться в новострои, но не того же качества и не в том же месте.

Также мы писали, почему в Украине до сих пор не смогли решить проблему с устаревшим жилфондом и стоит ли украинцам ждать изменений в ближайшее время.