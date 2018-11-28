Агрессия России на Азове: Спикер словацкого парламента объяснил, почему не верит Украине

Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко заявил, что не доверяет заявлениям Украины об агрессии России в Азовском море. Об этом, как сообщает пресс-служба партии, он заявил, комментируя захват россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.

"Для нас очень опасно, если напряженность усиливается. Но столь же опасно для нас делать заявления со дня на день на основе статей из медиа… Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. (речь идет о спецоперации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. – Ред.). Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций, важен мир между Украиной и Россией", – сказал он.

Андрей Данко также заявил, что санкции против России неэффективны.

"Словакия должна настаивать на таком давлении, чтобы обе стороны садились за стол переговоров и решали ситуацию без военного положения", - словацкий политик.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли.

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.