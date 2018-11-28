Агрессия России на Азове: Спикер словацкого парламента объяснил, почему не верит Украине

Сегодня, 12:33

Андрей Данко напомнил, как украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста Бабченко

Андрей Данко. Фото: sns.sk
Андрей Данко. Фото: sns.sk

Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко заявил, что не доверяет заявлениям Украины об агрессии России в Азовском море. Об этом, как сообщает пресс-служба партии, он заявил, комментируя захват россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.

"Для нас очень опасно, если напряженность усиливается. Но столь же опасно для нас делать заявления со дня на день на основе статей из медиа… Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. (речь идет о спецоперации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. – Ред.). Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций, важен мир между Украиной и Россией", – сказал он.

Андрей Данко также заявил, что санкции против России неэффективны.

"Словакия должна настаивать на таком давлении, чтобы обе стороны садились за стол переговоров и решали ситуацию без военного положения", - словацкий политик.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. 

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
Россия, Словакия, азовское море, Украина
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Ville Säävuori/Flickr

Эстония вызвала "на ковер" посла России из-за агрессии на Азове

Сегодня, 11:59

Таллин потребовал у Москвы незамедлительно освободить украинские корабли и членов их команд

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Сегодня, 11:46

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения
Загрузка...

Политика

Корабли НАТО. Фото: facebook.com/NATO

НАТО может направить корабли в Черное море для поддержки Украины – Порошенко

Сегодня, 11:34

Вопрос противодействия российской агрессии могут обсудить на саммите G20 в ближайшие дни

Экономика

Фото: gazprom.ru

Ответ на агрессию России: США обсудят с Евросоюзом закрытие "Северного потока - 2"

Сегодня, 10:32

В Госдепе посоветовали европейскому руководству ответить на несколько вопросов

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Путин больше не скрывает, что это был его приказ расстрелять корабли Украины – Порошенко

Сегодня, 09:47

В соответствии с международным правом – это прямой акт агрессии, отметил глава государства

Крым

фото Думская

Командир захваченного "Бердянска" отказался свидетельствовать для ФСБ

Сегодня, 02:37

На моряков оказывают психологическое давление для дачи ложных показаний

США

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Россия хочет взять под контроль доступ к Мариуполю - Волкер

Сегодня, 03:52

США и партнеры категорически не признают аннексию Крыма Россией, равно как не признают заявления, что эти воды - исключительно российские

Россия

Фото из открытых источников

Российское посольство пожаловалось на "рестрикции" из-за недопуска россиян в Украину

Сегодня, 02:12

Посольство направило ноту в МИД Украины с просьбой объяснить причины массового недопуска россиян

США

фото AFP

"Мне не нравится эта агрессия": Трамп может отменить встречу с Путиным из-за Украины

Сегодня, 01:52

Президент США отметил, что ждет "полного отчета" от своей команды по национальной безопасности в связи с инцидентом

США

ua.usembassy.gov

США призывают Европу "делать больше" для Украины и придерживаться санкций против РФ

Сегодня, 01:33

США ожидают от союзников полного следования санкционной политике
Загрузка...