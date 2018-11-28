Агрессия России на Азове: Спикер словацкого парламента объяснил, почему не верит Украине
Андрей Данко напомнил, как украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста Бабченко
Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко заявил, что не доверяет заявлениям Украины об агрессии России в Азовском море. Об этом, как сообщает пресс-служба партии, он заявил, комментируя захват россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.
"Для нас очень опасно, если напряженность усиливается. Но столь же опасно для нас делать заявления со дня на день на основе статей из медиа… Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. (речь идет о спецоперации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. – Ред.). Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций, важен мир между Украиной и Россией", – сказал он.
Андрей Данко также заявил, что санкции против России неэффективны.
"Словакия должна настаивать на таком давлении, чтобы обе стороны садились за стол переговоров и решали ситуацию без военного положения", - словацкий политик.
Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.
Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли.
Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.
Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.