Агрессия России на Азове: Могерини осудила применение силы российскими военными

Представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини осудила захват Россией украинских кораблей в Азовском море. Об этом говорится в заявлении Могерини, размещенном на сайте Европейского Совета.

"ЕС выражает крайнюю обеспокоенность опасным увеличением напряжения в Азовском море и Керченском проливе в последние дни, которое привело к захвату Россией украинских судов и их экипажа и открытию огня по ним, ранив нескольких украинских военнослужащих. Мы встревожены этим применением силы Россией, что, на фоне усиления милитаризации в районе, является неприемлемым", – говорится в заявлении.

Могерини отметила, что Европейский Союз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохождения через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом.

"Мы призываем всех к максимальной сдержанности с целью снижения напряжения ситуации немедленно. В этом контексте мы также призываем Россию безоговорочно и незамедлительно освободить захваченные суда, их экипажи и снаряжение", – заявила верховный представитель ЕС.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Как рассказывали в СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.