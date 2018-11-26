Агрессия России в Азове: какие страны поддержали Украину

После того как российский ВМФ атаковал украинские корабли в Азовском море 24 ноября, мировая реакция не заставила себя ждать – США, Австралия, а также многие европейские и другие государства осудили Москву и призвали ее прекратить агрессию.

В частности, высказался по этому поводу спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Россия таранит украинское судно, мирно следующее в направлении украинского порта. Россия захватывает корабли и экипаж, а затем обвиняет Украину в провокации???" – написал он в Twitter.

В то же время посол Норвегии в Украине Улле Терье Хорпестад назвал ситуацию в Азовском море особо сложной и подчеркнул, что она беспокоит его государство.

"Сегодня имеем особо сложную ситуацию в Азовском море, и эта ситуация нас беспокоит. Могу только подчеркнуть, что Норвегия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает незаконную оккупацию Крыма Российской Федерацией", – сказал он на Международной антикоррупционной конференции, которая проходит в Киеве.

Освободить захваченные в Азовском море украинские корабли Россию призвали и в эстонском МИД.

"Эстония осуждает российское нападение против украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе и призывает немедленно освободить корабли", – цитирует ведомство своего главу, министра Свена Миксера.

Он напомнил, что Россия нарушила одновременно международное право и украинский суверенитет и территориальную целостность, назвав это "сознательным актом для обострения напряженности".

С официальным осуждением выступила и президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Решительно осуждаю агрессию России против Украины. Захват украинских судов в Керченском проливе – еще одно вопиющее нарушение Россией международного права и ее собственных обязательств", – написала она.

К ней присоединился и замминистра иностранных дел, госсекретарь МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот. По его мнению, рост напряженности между Россией и Украиной будет худшим вариантом в данный момент.

"Сложилась крайне опасная ситуация: последнее, что нам нужно, так это дальнейшая эскалация в отношениях между Россией и Украиной", – сказал он на немецком радио.

Признав, что у него нет персональной информации о случившемся, он призвал Россию "гарантировать свободный доступ в украинские порты в Азовском море" в соответствии с международным правом, а также к снижению напряженности и недопущению такого развития событий, "которое бы, в конечном счете, привело бы к ужасающим последствиям".

Шведская и датский коллеги Рота, Маргот Вальстрем и Андерс Самуэльсен, к нему присоединились.

"Обострение Россией в Керченском проливе вызывает глубокую обеспокоенность. Россия должна прекратить свое провокационное поведение и дать возможность осуществлять морские перевозки в соответствии с международным правом. Приветствую обсуждение на Совете безопасности ООН того, как избежать дальнейшего обострения", – подчеркнула шведка.

"Нас очень беспокоит развитие ситуации, которое может обостриться. Украинские силы приведены в готовность, и сегодня украинский парламент принимает решение о том, следует ли вводить чрезвычайное положение. Это показывает всю серьезность ситуации. Полная поддержка Украины", – добавил Самуэльсен.

Турция также призвала обе стороны избегать обострения напряженности в Керченском проливе.

"Мы отслеживаем развитие событий и обострение напряженности в Азовском море и Керченском проливе. В этой связи мы обеспокоены новостями, что корабли, принадлежащие Украине, попали под огонь и есть раненые", – заявили в МИДе республики.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что судоходство в Керченском проливе не должно блокироваться.

"Мы призываем избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональный мир и стабильность, уважать международное право и избегать обострения напряженности, соблюдая здравый смысл и сдержанность", – говорится в заявлении.

Поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины также и Австралия, которая призвала РФ восстановить право Украины на судоходство в Керченском проливе.

"Австралия обеспокоена событиями в Азовском море. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем Россию восстановить право на судоходство в Керченском проливе", – гласит опубликованное 26 ноября коммюнике.

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Напомним, ранее Польша осудила агрессию России в Азовском море, призвав ее уважать международное право.

Кроме того, внешнеполитическая служба ЕС потребовала от России восстановить проход судов через Керченский пролив и снизить градус напряжения.

Мы писали писали, что с осуждением уже выступила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

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